"Was bedeutet das?": Stardew Valley-Fan rätselt über mysteriöse Nachricht, die immer wieder aufploppt - dabei steckt eine wichtige Info dahinter

Eine kleine Nachricht in Stardew Valley kann für Verwirrung sorgen.

In Stardew Valley wird euch relativ wenig erklärt. Kein Wunder also, dass einige grundlegende Infos durch die Lappen gehen können. Dazu gehört auch die aufploppende Nachricht "Du hast ein paar neue Ideen, über die du schlafen kannst".

"Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet"

Immer wieder finden sich fragende Gesichter in der Community, die nicht so genau wissen, was eigentlich hinter der mysteriösen Nachricht steckt – so etwa auch User logandabug auf Reddit. Die Kommentare zeigen, dass er nicht der Einzige ist.

Das steckt dahinter

Grundsätzlich bedeutet die Meldung, dass ihr in einer Fähigkeit ein Level aufgestiegen seid. Wenn ihr das nächste Mal ins Bett geht, seid ihr ab dem nächsten Tag effizienter in der entsprechenden Tätigkeit. Jeder der fünf Skills kann bis Stufe 10 verbessert werden.

Über die Verbesserung der Fähigkeiten schaltet ihr auch bestimmte Herstellungsrezepte frei. Die Bombe könnt ihr etwa ab Minenarbeit-Level 6 selbst zusammenbasteln. Auf Level 5 und 10 könnt ihr außerdem immer zwischen zwei Berufen wählen, die Buffs mit sich bringen.

Noch ein Bonus: Wenn ihr die Nachricht seht, könnt ihr sicher sein, dass ihr am nächsten Tag mit voller Energie erwacht. Falls ihr die nötigen Extrastunden einmal braucht, könnt ihr in diesem Fall also ruhig spät ins Bett gehen oder sogar ohnmächtig werden.

Diese Fähigkeiten gibt es:

Hofarbeit: Ihr bekommt XP durch Ernten und das Pflegen von Nutztieren. Mit jedem Level-Up gibt es +1 auf die Effektivität von Hacke und Gießkanne.

Ihr bekommt XP durch Ernten und das Pflegen von Nutztieren. Mit jedem Level-Up gibt es +1 auf die Effektivität von Hacke und Gießkanne. Minenarbeit: Ihr bekommt XP, wenn ihr Felsen zerbrecht, egal mit welchem Werkzeug. Pro Level-Up gibt es +1 auf die Effektivität eurer Spitzhacke.

Ihr bekommt XP, wenn ihr Felsen zerbrecht, egal mit welchem Werkzeug. Pro Level-Up gibt es +1 auf die Effektivität eurer Spitzhacke. Sammeln: Ihr bekommt XP, wenn ihr bestimmte Items aufhebt und Bäume fällt. Jedes Level-Up gibt +1 auf die Effektivität der Axt.

Ihr bekommt XP, wenn ihr bestimmte Items aufhebt und Bäume fällt. Jedes Level-Up gibt +1 auf die Effektivität der Axt. Fischen: Ihr bekommt XP, wenn ihr angelt oder Krabbenreusen leert. Jedes Level-Up gibt +1 auf die Effektivität der Angel. Außerdem erhöht sich die minimale Größe der gefangenen Fische, ihre Qualität steigt und ihr müsst kürzer warten, bis etwas anbeißt.

Ihr bekommt XP, wenn ihr angelt oder Krabbenreusen leert. Jedes Level-Up gibt +1 auf die Effektivität der Angel. Außerdem erhöht sich die minimale Größe der gefangenen Fische, ihre Qualität steigt und ihr müsst kürzer warten, bis etwas anbeißt. Kampf: Ihr bekommt XP pro getötetem Monster. Mit jeder Stufe bekommt ihr +5 Lebenspunkte.

Euren aktuellen Fortschritt könnt ihr jederzeit im Fähigkeiten-Tab des Menüs sehen. Habt ihr entsprechend viele XP für eine der Fähigkeiten gesammelt, erscheint das oben genannte Schild auf eurem Bildschirm.

Es lohnt sich, alle fünf Fähigkeiten auf Level 10 zu steigern. Habt ihr das geschafft, könnt ihr nämlich die mysteriöse Meisterungshöhle im Zundersaftwald betreten. Ihr findet sie südlich von Marnies Ranch.

Statue der Unsicherheit: Sobald ihr Zugang zur Kanalisation habt, findet ihr dort neben Krobus auch eine Figur aus Stein. Für 10.000 Gold erlaubt sie euch, einen gewählten Beruf zu verändern. Wenn ihr nach dem Handel das nächste Mal ins Bett geht, erscheint der entsprechende Auswahlbildschirm erneut.

Der höchste Titel bleibt tabu, denn ein Skill fehlt

Auf der Gesamtmenge eurer addierten Skill-Level basiert übrigens auch euer Titel, den ihr im Fähigkeitenmenü sehen könnt. Der höchste Titel ist theoretisch "Hofkönig", allerdings könnt ihr diesen nicht erreichen.

Dafür müsstet ihr nämlich auch die sechste Fähigkeit "Glück" bis Stufe 10 aufsteigen. Glück gibt es zwar als Wert in Stardew Valley, die Implementierung als vollwertiger, levelbarer Skill ist aber offenbar während der Entwicklung unter den Tisch gefallen. Hier zeugen nur noch Reste im Game Code vom einst wohl geplanten Feature.

Was denkt ihr: Habt ihr schon einmal alle Fähigkeiten auf die höchste Stufe gebracht?