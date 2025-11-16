Stardew Valley: Super praktische Map zeigt euch, wo ihr ungestört im Dorf dekorieren könnt, ohne dass die Charaktere alles wieder kaputt machen

Vielen Stardew Valley-Fans reicht es nicht, nur die eigene Farm zu dekorieren. Aber wer es auch außerhalb hübsch machen will, muss einiges beachten.

Samara Summer
16.11.2025 | 08:00 Uhr

Sebastian ist auch froh, wenn kein lästiger Kram genau im Weg steht. Sebastian ist auch froh, wenn kein lästiger Kram genau im Weg steht.

Im Sterntautal bekommen wir von unserem Großvater eine richtig weitläufige Farm hinterlassen, die wir nach Belieben selbst gestalten können. Vielen Stardew Valley-Spieler*innen, die hunderte Stunden auf einem einzigen Spielstand verbringen, reicht das aber nicht aus.

Sie weiten ihre ästhetische Vision auf Pelican Town und das gesamte Tal aus. So wie ein Fan, der den Bahnhof dekoriert hat. Zerstörerische NPCs können unser Werk aber schnell ruinieren, es sei denn, wir kennen ihre Laufwerke.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Stardew Valley-Fan hat die perfekte Versicherung gegen zerstörerische NPCs

Reddit-User hi_britty hat sich dem Bahnhof angenommen, der etwas vereinsamt und trostlos wirkt und ihn ordentlich aufgehübscht, unter anderem mit jeder Menge Pflanzen. Dabei benennt der Fan aber auch ein Problem: "Seb hat ein paar Sachen zerstört, während ich das gemacht habe."

Das liegt aber nicht daran, dass Sebastian ein Charakter mit besonderer Zerstörungswut ist, der den Geschmack des Fans nicht teilt. Alle NPCs können Items zerstören oder sie verschieben, wenn sie hindurchlaufen. Darum ist es so wichtig, zu wissen, wo sie genau entlanggehen, um die Gegenstände auf freien Feldern zu platzieren.

Aber es wäre nicht die Stardew Valley-Community, wenn sich nicht schon Personen dieser Herausforderung angenommen hätten. In den Kommentaren gibt es prompt Empfehlungen:

Ein Fan hat nämlich super praktische Maps erstellt, die alle Laufwege zeigen. Der Post von wickedychicklady ist zwar schon etwas älter, aber offensichtlich noch nicht allen Leuten bekannt, die ihr Tal verschönern wollen. Zudem hat die Spielerin ihn in mühevollster Arbeit auf Update 1.6 angepasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf der zugehörigen Webseite findet ihr ebenfalls alle Karten, auch für ältere Spiel-Versionen und zusätzlich noch ein verlinktes Video, das euch weiterhilft. Im Post von hi_britty könnt ihr euch übrigens dann auch noch mal anschauen, wie hübsch so ein selbst gestaltetes Areal aussehen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren gibt es Personen, die sogar noch gar nicht wussten, dass es möglich ist, Areale außerhalb der Farm selbst zu dekorieren, geschweige denn, welche Herausforderungen es dabei gibt. User Happytreeperson freut sich dagegen einfach nur und schreibt: "Danke!!! Ich weiß es zu schätzen, dass Leute wie du die Arbeit des Herrn (ConcernedApe) machen."

Mehr zu Stardew Valley:
Stardew Valley: Lasst eure Tiere nachts nicht alleine draußen, sie könnten sterben - wirklich
von Maximilian Franke
Stardew Valley-Fan begeistert mit genialer Idee: So habt ihr immer das perfekte Geschenk für alle zur Hand
von David Molke

Und das ganze Unterfangen war tatsächlich eine richtige Mammutaufgabe, wie wir den Berichten von wickedychicklady entnehmen können. Sie musste das Ganze selbst ausprobieren, indem sie die Bewohner*innen massenhaft Kram zerstören ließ.

Zudem gab es das Problem, dass mit einem Update nur noch Dinge verschoben wurden, was die Übersicht extrem erschwerte. Aber dafür habt ihr jetzt den Vorteil, falls ihr euer Tal ebenfalls verschönern wollt.

Habt ihr in Stardew Valley schon Bereiche außerhalb eures eigenen Grundstücks zerstört und kennt das Problem mit den destruktiven NPCs?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 38 Minuten

Stardew Valley: Super praktische Map zeigt euch, wo ihr ungestört im Dorf dekorieren könnt, ohne dass die Charaktere alles wieder kaputt machen

vor 23 Stunden

Stardew Valley: Lasst eure Tiere nachts nicht alleine draußen, sie könnten sterben - wirklich

vor 6 Tagen

Stardew Valley-Fan begeistert mit genialer Idee: So habt ihr immer das perfekte Geschenk für alle zur Hand

vor einer Woche

Stardew Valley-Spielerin hat eine miese Woche und bekommt ausgerechnet an ihrem Geburtstag das perfekte Geschenk im Spiel

vor einer Woche

LEGO-Fan baut Stardew Valley-Set aus 5.000 Teilen, das sogar Realität werden könnte - und Krobus ist als Minifigur dabei
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley: Super praktische Map zeigt euch, wo ihr ungestört im Dorf dekorieren könnt, ohne dass die Charaktere alles wieder kaputt machen

vor 38 Minuten

Stardew Valley: Super praktische Map zeigt euch, wo ihr ungestört im Dorf dekorieren könnt, ohne dass die Charaktere alles wieder kaputt machen
Niemand mag Game Key Cards: Pokémon Pokopia wird das erste Spiel von Nintendo, das auf einem leeren Modul kommt und die Community ist nicht begeistert

vor einer Stunde

"Niemand mag Game Key Cards": Pokémon Pokopia wird das erste Spiel von Nintendo, das auf einem leeren Modul kommt und die Community ist nicht begeistert
Epische Fan-Animation zeigt, wie ein Crossover-Kampf zwischen My Hero Academias Bakugo und Demon Slayers Inosuke aussehen könnte und die Community ist absolut begeistert

vor einer Stunde

Epische Fan-Animation zeigt, wie ein Crossover-Kampf zwischen My Hero Academias Bakugo und Demon Slayers Inosuke aussehen könnte und die Community ist absolut begeistert
Digimon sollte anfangs wie Pokemon aussehen, aber die Ähnlichkeit war zu stark - und darum machte der Schöpfer sie muskulöser

vor 2 Stunden

Digimon sollte anfangs wie Pokemon aussehen, aber die Ähnlichkeit war zu stark - und darum machte der Schöpfer sie muskulöser
mehr anzeigen