Stardew Valley: Super praktische Map zeigt euch, wo ihr ungestört im Dorf dekorieren könnt, ohne dass die Charaktere alles wieder kaputt machen

Sebastian ist auch froh, wenn kein lästiger Kram genau im Weg steht.

Im Sterntautal bekommen wir von unserem Großvater eine richtig weitläufige Farm hinterlassen, die wir nach Belieben selbst gestalten können. Vielen Stardew Valley-Spieler*innen, die hunderte Stunden auf einem einzigen Spielstand verbringen, reicht das aber nicht aus.

Sie weiten ihre ästhetische Vision auf Pelican Town und das gesamte Tal aus. So wie ein Fan, der den Bahnhof dekoriert hat. Zerstörerische NPCs können unser Werk aber schnell ruinieren, es sei denn, wir kennen ihre Laufwerke.

Stardew Valley-Fan hat die perfekte Versicherung gegen zerstörerische NPCs

Reddit-User hi_britty hat sich dem Bahnhof angenommen, der etwas vereinsamt und trostlos wirkt und ihn ordentlich aufgehübscht, unter anderem mit jeder Menge Pflanzen. Dabei benennt der Fan aber auch ein Problem: "Seb hat ein paar Sachen zerstört, während ich das gemacht habe."

Das liegt aber nicht daran, dass Sebastian ein Charakter mit besonderer Zerstörungswut ist, der den Geschmack des Fans nicht teilt. Alle NPCs können Items zerstören oder sie verschieben, wenn sie hindurchlaufen. Darum ist es so wichtig, zu wissen, wo sie genau entlanggehen, um die Gegenstände auf freien Feldern zu platzieren.

Aber es wäre nicht die Stardew Valley-Community, wenn sich nicht schon Personen dieser Herausforderung angenommen hätten. In den Kommentaren gibt es prompt Empfehlungen:

Ein Fan hat nämlich super praktische Maps erstellt, die alle Laufwege zeigen. Der Post von wickedychicklady ist zwar schon etwas älter, aber offensichtlich noch nicht allen Leuten bekannt, die ihr Tal verschönern wollen. Zudem hat die Spielerin ihn in mühevollster Arbeit auf Update 1.6 angepasst.

Auf der zugehörigen Webseite findet ihr ebenfalls alle Karten, auch für ältere Spiel-Versionen und zusätzlich noch ein verlinktes Video, das euch weiterhilft. Im Post von hi_britty könnt ihr euch übrigens dann auch noch mal anschauen, wie hübsch so ein selbst gestaltetes Areal aussehen kann.

In den Kommentaren gibt es Personen, die sogar noch gar nicht wussten, dass es möglich ist, Areale außerhalb der Farm selbst zu dekorieren, geschweige denn, welche Herausforderungen es dabei gibt. User Happytreeperson freut sich dagegen einfach nur und schreibt: "Danke!!! Ich weiß es zu schätzen, dass Leute wie du die Arbeit des Herrn (ConcernedApe) machen."

Und das ganze Unterfangen war tatsächlich eine richtige Mammutaufgabe, wie wir den Berichten von wickedychicklady entnehmen können. Sie musste das Ganze selbst ausprobieren, indem sie die Bewohner*innen massenhaft Kram zerstören ließ.

Zudem gab es das Problem, dass mit einem Update nur noch Dinge verschoben wurden, was die Übersicht extrem erschwerte. Aber dafür habt ihr jetzt den Vorteil, falls ihr euer Tal ebenfalls verschönern wollt.

Habt ihr in Stardew Valley schon Bereiche außerhalb eures eigenen Grundstücks zerstört und kennt das Problem mit den destruktiven NPCs?