Stardew Valley-Entwickler hat jetzt endlich 100% in seinem eigenen Spiel und ein Achievement war für ihn besonders schwer

Sogar das cozy Stardew Valley wird richtig herausfordernd, wenn ihr alle Erfolge ergattern wollt.

Obwohl Stardew Valley als eine der gemütlichsten Farming-Simulationen der letzten Jahre bekannt ist, hat das Cozy Game durchaus seine schwierigen Momente. Dabei sprechen wir nicht einmal von den gefährlichen Höhlen, in denen an allen Ecken und Kanten böse Monster auf euch lauern, sondern von einem Videospiel… im Videospiel.

Nach über 8 Jahren hat der Entwickler von Stardew Valley alle Erfolge in seinem eigenen Spiel

Auf X, ehemals Twitter, gab Entwickler ConcernedApe neulich bekannt, dass er am 25. Oktober 2024 alle Achievements in Stardew Valley freigeschaltet hat. Zusätzlich dazu hat er einen Screenshot geteilt, der seine Erfolge auf der Plattform Steam zeigt.

Auf dem Screenshot von ConcernedApe, der auch unter dem bürgerlichen Namen Eric Barone bekannt ist, könnt ihr sehen, dass er zuletzt den Erfolg “Fector's Herausforderung“ freigeschaltet hat. In einem Kommentar verrät er, dass er aktiv an der Herausforderung gearbeitet hat, da dies der einzige Erfolg war, den er bisher nicht freigeschaltet hatte.

Um den Erfolg selbst freizuschalten, müsst ihr das Ingame-Videospiel Reise des Prärie-Königs gewinnen, ohne zu sterben.

ConcernedApe gibt eigene Tipps, um Reise des Prärie-Königs zu meistern

Tatsächlich ist das Spiel gar nicht mal so einfach zu gewinnen. Erst recht nicht, wenn ihr es ohne Tode schaffen wollt. Falls euch ConcernedApe aber nun inspiriert hat, selbst auf Achievement-Jagd zu gehen, verrät er in den Kommentaren unter seinem Beitrag einige Tipps, die euch bei Reise des Prärie-Königs helfen können:

Benutzt keine Items, die alle Gegner auf dem Bildschirm besiegen. Dann geben die nämlich kein Geld ab, das ihr aber unbedingt benötigt. Danach rät ConcernedApe, dass ihr euch mit dem Geld jeweils das beste Item kauft, das ihr euch leisten könnt. Dabei solltet ihr Munition vor eurer Waffe bevorzugen. Schuhe haben in diesem Fall die niedrigste Priorität.

Zuletzt empfiehlt ConcernedApe, dass ihr euch am besten ein Maschinengewehr-Upgrade für den Kampf gegen Fector aufbewahrt, damit ihr ihn besiegen könnt, bevor er überhaupt an euch rankommt.

Update 1.6, das viele Neuerungen wie zum Beispiel einen zusätzlichen Farm-Typ, neue Feste oder trinkbare Mayonnaise zu Stardew Valley hinzufügt, ist bisher nur auf PC erhältlich.

Am 4. November 2024 wird es aber endlich so weit sein und das Update erscheint auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie für iOS und Android.

