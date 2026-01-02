Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %

Der Auto-Streichler nimmt euch eine Menge Arbeit ab, kostet aber auch viel oder ist sehr selten.

So einen Minenbesuch wünschen wir uns auch: Auf Reddit teilt ein User ein Video vom Besuch in der Schädelhöhle in Stardew Valley. Kurz nach Betreten des Untergrundes schlägt der Redditor auf eine Menge Monster ein, nur um durch eine Mumie einfach mal eines der seltensten Items zu erhalten – kostenlos. Eigentlich sind dafür in den meisten Fällen besondere Voraussetzungen und 50.000 Gold notwendig.

Fan erhält Auto-Streichler per Zufallsdrop

Ihr könnt euch das Video mit der besagten Szene direkt hier anschauen:

Wie der Titel des Beitrags schon verrät, wusste der User Sludgy101 gar nicht, dass der Auto-Streichler von zufälligen Monstern droppen kann. Das ist auch kein Wunder, denn die Dropraten sind immens tief.

In den Kommentaren unter dem Beitrag rechnet der Redditor zarathustra327 aus, dass die Chancen gerade einmal bei 0,0035 Prozent liegen. Das Resultat setze sich aus den Dropraten von 0,175 Prozent für einen “speziellen Gegenstand“ und der 2-prozentigen Chance zusammen, dass dieser spezielle Gegenstand ein Auto-Streichler ist. Ebenso muss der Schrein der Herausforderung aktiviert sein.

Was ist der Auto-Streichler?

Beim Auto-Streichler ist der Name Programm: Wenn ihr ihn in einem Stall oder einer Scheune platziert, streichelt er jeden Morgen die Tiere darin automatisch.

Wenn ihr immer den “guten“ Weg bei Stardew Valley gefahren seid und das Gemeinschaftszentrum wiederhergestellt habt – anstatt die Mitgliedschaft im Joja-Markt einzugehen – kann es gut sein, dass ihr noch nie etwas vom Auto-Streichler gehört habt. Ihr könnt ihn nämlich nur ohne Zufallsfaktor im Spiel erwerben, wenn ihr die Joja-Mitgliedschaft annehmt und das Warenhaus komplettiert.

Um das Joja-Warenhaus fertig zu stellen, erwarten euch die folgenden Ausgaben:

Loren-Reparatur: 15.000 Gold

15.000 Gold Schimmernder Felsen: 20.000 Gold

20.000 Gold Brücken-Reparatur: 25.000 Gold

25.000 Gold Gewächshaus: 35.000 Gold

35.000 Gold Bus-Reparatur: 40.000 Gold

Zusammen mit den 50.000 Gold, die der Auto-Streichler kostet, macht das ein saftiges Preisschild von 185.000 Gold für so ein Gerät. Der Joja-Markt dankt.

Community-Reaktionen: In den Kommentaren gönnen die User Sludgy101 den absoluten Glücksfund, lassen aber auch immer wieder etwas Neid durchblitzen. Bei so einem seltenen oder ansonsten teuren Fund ist das auch kein Wunder. Einige Personen sind selbst nach mehreren hundert Stunden nicht in den Genuss des Luxusprodukts gekommen.

Zusätzlich dazu entdecken wir in den Kommentaren auch einige Joja-Anhänger*innen. Einige User outen sich und erzählen, dass sie nach hunderten von Spielstunden einfach nicht mehr ihre Zeit mit dem Streicheln der Tiere oder dem Fertigstellen der Gemenschaftszentrum-Bündel verbringen wollen.

Wusstet ihr, was der Auto-Streichler ist, und was ist euer glücklichster Fund in Stardew Valley?