Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %

Ein Stardew Valley-Fan stattet der Schädelhöhle einen Besuch ab und erhält auf der ersten Stufe nach dem Besiegen einer Mumie einfach mal eines der seltensten Items.

Cassie Mammone
02.01.2026 | 08:00 Uhr

Der Auto-Streichler nimmt euch eine Menge Arbeit ab, kostet aber auch viel oder ist sehr selten. Der Auto-Streichler nimmt euch eine Menge Arbeit ab, kostet aber auch viel oder ist sehr selten.

So einen Minenbesuch wünschen wir uns auch: Auf Reddit teilt ein User ein Video vom Besuch in der Schädelhöhle in Stardew Valley. Kurz nach Betreten des Untergrundes schlägt der Redditor auf eine Menge Monster ein, nur um durch eine Mumie einfach mal eines der seltensten Items zu erhalten – kostenlos. Eigentlich sind dafür in den meisten Fällen besondere Voraussetzungen und 50.000 Gold notwendig.

Fan erhält Auto-Streichler per Zufallsdrop

Ihr könnt euch das Video mit der besagten Szene direkt hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie der Titel des Beitrags schon verrät, wusste der User Sludgy101 gar nicht, dass der Auto-Streichler von zufälligen Monstern droppen kann. Das ist auch kein Wunder, denn die Dropraten sind immens tief.

In den Kommentaren unter dem Beitrag rechnet der Redditor zarathustra327 aus, dass die Chancen gerade einmal bei 0,0035 Prozent liegen. Das Resultat setze sich aus den Dropraten von 0,175 Prozent für einen “speziellen Gegenstand“ und der 2-prozentigen Chance zusammen, dass dieser spezielle Gegenstand ein Auto-Streichler ist. Ebenso muss der Schrein der Herausforderung aktiviert sein.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Was ist der Auto-Streichler?

Beim Auto-Streichler ist der Name Programm: Wenn ihr ihn in einem Stall oder einer Scheune platziert, streichelt er jeden Morgen die Tiere darin automatisch.

Wenn ihr immer den “guten“ Weg bei Stardew Valley gefahren seid und das Gemeinschaftszentrum wiederhergestellt habt – anstatt die Mitgliedschaft im Joja-Markt einzugehen – kann es gut sein, dass ihr noch nie etwas vom Auto-Streichler gehört habt. Ihr könnt ihn nämlich nur ohne Zufallsfaktor im Spiel erwerben, wenn ihr die Joja-Mitgliedschaft annehmt und das Warenhaus komplettiert.

Um das Joja-Warenhaus fertig zu stellen, erwarten euch die folgenden Ausgaben:

  • Loren-Reparatur: 15.000 Gold
  • Schimmernder Felsen: 20.000 Gold
  • Brücken-Reparatur: 25.000 Gold
  • Gewächshaus: 35.000 Gold
  • Bus-Reparatur: 40.000 Gold

Zusammen mit den 50.000 Gold, die der Auto-Streichler kostet, macht das ein saftiges Preisschild von 185.000 Gold für so ein Gerät. Der Joja-Markt dankt.

1
Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben
von David Molke
2
"Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das auszuprobieren": Stardew Valley-Fan findet nach hunderten Stunden ein süßes Detail über die Ehepartner heraus
von Cassie Mammone
3
Stardew Valley: Mit diesem Trick fressen euch die Tiere das Gras nicht weg - und ihr bekommt trotzdem unendlich Nachschub
von David Molke

Community-Reaktionen: In den Kommentaren gönnen die User Sludgy101 den absoluten Glücksfund, lassen aber auch immer wieder etwas Neid durchblitzen. Bei so einem seltenen oder ansonsten teuren Fund ist das auch kein Wunder. Einige Personen sind selbst nach mehreren hundert Stunden nicht in den Genuss des Luxusprodukts gekommen.

Zusätzlich dazu entdecken wir in den Kommentaren auch einige Joja-Anhänger*innen. Einige User outen sich und erzählen, dass sie nach hunderten von Spielstunden einfach nicht mehr ihre Zeit mit dem Streicheln der Tiere oder dem Fertigstellen der Gemenschaftszentrum-Bündel verbringen wollen.

Wusstet ihr, was der Auto-Streichler ist, und was ist euer glücklichster Fund in Stardew Valley?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 14 Minuten

Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %

vor 2 Tagen

Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben

vor 3 Tagen

"Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das auszuprobieren": Stardew Valley-Fan findet nach hunderten Stunden ein süßes Detail über die Ehepartner heraus

vor 4 Tagen

Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"

vor 5 Tagen

Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %

vor 13 Minuten

Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %
Vor 28 Jahren produzierte ein berühmtes Anime-Studio eine Werbung für ein irisches Bier und es sieht auch heute noch aus wie einer der besten Animes der 90er Jahre

vor einer Stunde

Vor 28 Jahren produzierte ein berühmtes Anime-Studio eine Werbung für ein irisches Bier und es sieht auch heute noch aus wie einer der besten Animes der 90er Jahre
One Piece: Leak zum Kapitel 1.170 gibt uns endlich die Antwort, wie die göttlichen Ritter besiegt werden können

vor 2 Stunden

One Piece: Leak zum Kapitel 1.170 gibt uns endlich die Antwort, wie die göttlichen Ritter besiegt werden können
Pokémon TCG-Sammler zieht extrem seltenes God-Pack - und jede einzelne Karte ist ein Misprint

vor 12 Stunden

Pokémon TCG-Sammler zieht extrem seltenes "God"-Pack - und jede einzelne Karte ist ein Misprint
mehr anzeigen