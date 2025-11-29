"Ich fühle mich so dumm": Stardew Valley-Fan will richtig viel Geld mit Wein scheffeln, macht aber einen entscheidenden Fehler

Der Winzerberuf will gelernt sein, auch in Stardew Valley. Der Winzerberuf will gelernt sein, auch in Stardew Valley.

Es heißt aus gutem Grund "Weinkeller" und nicht "Weinschuppen". Mit dieser Eselsbrücke im Kopf kann es euch schon mal nicht so ergehen wie einem Stardew Valley-Fan, der die Produktion so richtig ankurbeln wollte, aber dabei einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Und das ist noch anderen Community-Mitgliedern passiert.

Stardew Valley-Fan stellt jede Menge Fässer auf und merkt dann etwas

"Ich fühle mich so dumm", schreibt Reddit-User DefNotBrian in einem Beitrag und teilt dabei einen Screenshot, der auf den ersten Blick eigentlich richtig gut aussieht. Da stehen jede Menge Fässer sauber aufgereiht. Um den Fehler zu erkennen, müssen wir eine Sache wissen.

Was hier schiefgelaufen ist, klärt unter anderem User bellybeater auf: Die ganze Winzerei wird von einem Schuppen beherbergt. Das Problem ist nur, die Fässer funktionieren dort gar nicht. Weinfässer produzieren ihr alkoholisches Gebräu nämlich nur im Keller des (verbesserten) Bauernhauses. Mit dem großen Geld wird es so also erst mal nichts.

DefNotBrian ist mit seinem Fauxpas aber keineswegs alleine. "Wir haben das alle durchgemacht", gesteht beispielsweise User wanttotalktopeople mit einem gleichzeitig weinenden und lachenden Emote.

"Wer ist wir? Was? Ich habe das noch nie gemacht, nicht, nachdem ich diesen Post gesehen habe. Ich werde es nicht tun", antwortet im_Minder, was doch augenzwinkernd impliziert, dass die Person nur durch den Beitrag von der Regel erfahren hat. Mehrere andere Community-Mitglieder geben unterdessen zu, denselben Fehler auch schon gemacht zu haben.

Reddit-User ghostinthechell hat noch einen guten Zusatztipp für alle, denen der Keller des Hauses nicht ausreicht: Auf dem Hofgelände können weitere (Multiplayer-)Hütten gebaut werden, die sich dann ebenfalls verbessern lassen, sodass sie über Keller verfügen.

Na, jetzt mal ganz ehrlich: Wusstet ihr davon? Oder habt ihr womöglich denselben Fehler auch schon begangen oder könnt ihn jetzt vermeiden?

