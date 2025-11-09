Stardew Valley-Fan begeistert mit genialer Idee: So habt ihr immer das perfekte Geschenk für alle zur Hand

In Stardew Valley gibt es so viele Figuren, die ihr alle beschenken könnt und alle mögen unterschiedliche Sachen. Aber so könnt ihr euch das wirklich ganz einfach machen.

David Molke
09.11.2025 | 17:00 Uhr

Leah ist ganz objektiv die beste Ehefrau in Stardew Valley, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Leah ist ganz objektiv die beste Ehefrau in Stardew Valley, da könnt ihr sagen, was ihr wollt.

Ein großer Bestandteil der Faszination von Stardew Valley sind die Beziehungen, die wir mit anderen Bewohner*innen des Sterntau-Tals eingehen können. Damit uns die Leute wohlgesonnen sind, überhäufen wir sie mit Geschenken. Aber alle mögen was anderes, was für ein Stress! Dabei können wir uns das Leben im Spiel mit Hilfe dieses Tricks hier wirklich einfach machen.

Stardew Valley-Fan präsentiert geniale Idee für mehr Überblick bei Geschenken

Natürlich gibt es diverse Online-Wikis und Bücher, in denen wir einfach nachschlagen können, wer was mag. Viele Spieler*innen dürften auch eine eigene Kiste nur für Geschenke haben. Aber diese Person hier geht gleich noch ein paar Schritte weiter und die Idee ist schlichtweg genial: Stellt einfach jeder Spielfigur eine Kiste vors Haus.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

In diese Kiste packt ihr dann nur die Geschenke, von denen ihr wisst, dass der jeweilige Charakter richtig drauf abfährt. Das ist natürlich erst einmal ein ganzes Stück Arbeit, aber einmal angelegt, dürfte es euren Stardew Valley-Alltag deutlich vereinfachen und ihr spart euch jede Menge Mühe und Hirn-Akrobatik.

Wie Reddit-User und Stardew Valley-Fan Different-Mine-3569 schreibt: Ein echter Game-Changer! Hier seht ihr zum Beispiel die auch farblich passende Truhe vor der Tür des Zauberers beziehungsweise vor seinem Turm:

Ja das geht und nein, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen: Wurden früher Kisten und ähnliche Dinge von den Bewohner*innen des Sterntau-Tals noch zerstört, wenn sie dagegen gelaufen sind (weshalb es minutiös angelegte Karten mit all ihren Wegen gibt), werden die Truhen seit dem Update auf Stardew Valley-Version 1.6 einfach nur noch weggeschoben. Sie gehen also nicht mehr zu Bruch, hurra!

Die Community reagiert komplett begeistert und das völlig zu recht. Es gibt einfach gute Ideen, mit denen Stardew Valley noch mehr Spaß machen kann, und diese hier gehört definitiv dazu. In den Kommentaren wird dann auch fleißig diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, einige Kisten im Saloon zu lagern, weil dort viele Charaktere zusammenkommen und auf einen Schlag abgefrühstückt werden können.

Manch einer geht auch dazu über, die Geschenke direkt in den Behausungen der Charaktere anzupflanzen. Das geht, wenn ihr die entsprechende Spezialerde in einem Topf nutzt.

Dann müsst ihr nur ein einziges Mal gießen und der Rest erledigt sich von allein. Bei Bedarf wird geerntet und direkt verschenkt. Aber hier müsst ihr höchstwahrscheinlich noch sehr gut darauf achten, den richtigen Standort zu wählen, damit die Pflänzchen nicht von euren Freund*innen zertrampelt werden.

Wie geht ihr mit den Geschenken in Stardew Valley um? Habt ihr eine bestimmte Methode, wo ihr sie lagert?

