"Concerned Ape hat meine Frösche kaputtgemacht": Stardew Valley hat einen Switch-Patch bekommen und Fans klagen danach über Bugs

Seltene Froschfarben zu bekommen, ist nicht einfach. Genau darum ist ein neuer Bug so ärgerlich.

Auf der Switch ist der große Inhalts-Patch 1.6 für Stardew Valley erst im November gelandet, also rund ein halbes Jahr nach dem Start auf PC. Daher liefert Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone aktuell auch noch wichtige Bug Fixes nach.

Das letzte Update hat aber laut Fans, zumindest für manche Personen, zu neuen Problemen geführt. Eine Person erklärt: "Concerned Ape hat meine Frösche kaputtgemacht."

Stardew Valley-Patch auf der Switch bringt fiesen Bug

Das Wichtigste in Kürze Der Patch 1.6 für Stardew Valley kam im November für die Switch, sechs Monate nach der PC-Version.

Entwickler Eric Barone arbeitet an Fehlerbehebungen, doch das letzte Update verursachte neue Probleme für einige Spieler*innen.

Eine Person berichtet, dass diverse Frösche in seinen Aquarien nach dem Update ihre Farben verloren haben und sich in gewöhnliche grüne Frösche verwandelt haben.

Andere Spielende bestätigen ähnliche Probleme mit ihren Fröschen, die im Aquarium waren, während die in Kisten unberührt blieben.

Tipps zur Vermeidung des Farbwechsels wurden geteilt, und Fans fragen nach allgemeinen Informationen zu Fröschen im Spiel.

Reddit-User texas_toasty_ash beschreibt den Sachverhalt in einem Post näher: Die Person hatte in seinen oder ihren Aquarien einen bunt gemischten Haufen Frösche: rot, blau, prismatisch sowie einen Schattenfrosch. Nach dem neuen Patch haben sich auf einmal alle in gewöhnliche grüne Hüpfer verwandelt.

Beziehungsweise – in einem Antwort-Post führt die Person noch mal genauer auf, dass manche grün, manche eher blaugrün sind und einige braun. Aber die besonderen und seltenen Farben, für die texas_toasty_ash hart gearbeitet hat, sind offenbar erst mal verloren. Über das Update berichtet der Fan daher reichlich dramatisch:

Ich hätte nie gedacht, dass es meine Hoffnungen und Träume zerstört.

Auch ein weiteres Community-Mitglied hat das Problem und schreibt in den Kommentaren: "Mir ist dasselbe passiert!!! Diejenigen, die ich in Kisten hatte, haben sich nicht verändert. Nur diejenigen, die ich im Aquarium hatte oder die mir gefolgt sind." Eine weitere Person berichtet, dass sogar ein Froschei die Farbe gewechselt habe – und es war natürlich ausgerechnet ein Schattenfroschei.

Seid ihr Stardew Valley-Fans? Auch diese tolle Farm Sim gibt es unter anderem auf der Switch:

0:54 Geniale Stardew Valley-Alternative erhält großes Gratis-Update mit Neuerungen bei Kindern und Tieren

Autoplay

Ein Fan ist dagegen dankbar für die Warnung und hat seinen besonderen Frosch zum Updaten in eine Truhe gepackt und erst danach wieder herausgeholt. Damit ließ sich dem Farbwechsel vorbeugen.

Wie wir Concerned Ape kennen, dürfte er die Community-Stimmen aber sicherlich zur Kenntnis nehmen und sich um Lösungen bemühen.

Frösche und ihre Farben in Stardew Valley

Unter dem Beitrag stellen auch einige Community-Mitglieder ganz allgemeine Fragen zu Fröschen und Aquarien oder zeigen sich verdutzt über die beeindruckende Sammlung von texas_toasty_ash. Froscheier können grundsätzlich beispielsweise in der Mine oder der Schädelhöhle gefunden werden, wenn ihr Monster tötet oder Kisten zerstört.

Sie sind aber grundsätzlich eher selten, ganz besonders die schattenfarbenen oder prismatischen. Zudem braucht es als Voraussetzung die Meisterung des Kampfes.

Mit dem Amboss und Barren ist es außerdem möglich, einen "Re-Roll" zu versuchen, also die Farbe eines Froscheis zufällig zu ändern. Hierfür hat texas_toasty_ash sehr viele Iridiumbarren aufgebracht, um "sie sich alle zu schnappen".

Habt ihr selbst schon eine Froschsammlung? Und spielt ihr Stardew Valley auf der Switch? Was könnt ihr über den neuen Patch berichten?