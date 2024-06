Alle in Stardew Valley haben Geburtstag, nur ich selbst werde immer komplett vergessen - obwohl ich am meisten für das verdammte Dorf tue!

Leider gibt es keinen Tag, an dem unser Spielercharakter seinen Geburtstag feiern kann.

In vielen Farming-Simulationen können sich Spieler*innen einen Tag aussuchen, an dem sie Geburtstag haben. Die NPCs gratulieren einem dann an diesem besonderen Tag. Charaktere, zu denen wir besonders gute Beziehungen pflegen, schenken uns sogar eine Kleinigkeit.

Doch in Stardew Valley ist das nicht möglich – obwohl fast jeder NPC seinen eigenen Geburtstag hat. Selbst, wenn wir verheiratet sind, kann sich unser Liebster oder unsere Liebste nicht an unseren Geburtstag erinnern. Das frustriert uns so sehr, dass wir uns mittlerweile wie eine Geschenkefabrik vorkommen.

In Stardew Valley gibt es keinen Geburtstag für uns

Was ist das Problem? Bei der Charaktererstellung ist es in vielen Farming-Simulationen möglich, einen Tag im Jahr auszuwählen, der dann als Geburtstag fungiert. Doch in Stadew Valley gibt es solch eine Option nicht.

Dafür hat fast jeder andere Charakter im Spiel Geburtstag. Wenn wir den NPCs an ihrem besonderen Tag ein Geschenk überreichen, das sie mögen, bringt das einen gewaltigen Boost in der Freundschaft. Umgekehrt ist das leider nicht möglich, was wir total unfair finden. Wir geben uns die Mühe, jedem Charakter das passende Geschenk herauszusuchen. Doch Jahr für Jahr kriegen wir im Gegenzug nichts zurück - nicht einmal Glückwünsche.

Auch andere Spieler*innen sind dieser Meinung. Im Reddit-Forum regen sich einige User darüber auf, dass der eigene Geburtstag bislang im Spiel fehlt:

Wie sähe der perfekte Tag aus? Wir würden uns wünschen, dass der Geburtstag ein durchgeplanter Tag ist und wir die Aufmerksamkeit bekommen würden, die wir verdient haben. Ein User im Reddit-Forum verrät, wie er sich den Geburtstag im Spiel wünschen würde:

Der NPC mit den meisten Herzen lädt uns zu einem „Event“ im Saloon um 18:00 Uhr ein

Dort wartet eine Überraschungsparty auf uns, bei der 5 Gäste uns mit Geschenken versorgen

Gus würde für einen leckeren Kuchen sorgen, der einen einzigartigen Buff hätte

Wir könnten die Kerzen auf dem Kuchen auspusten und uns etwas wünschen

Auch wir finden, dass so ein Tag angemessen für den Geburtstag wäre. In anderen Farming-Simulationen ist es ein schönes Gefühl, wenn die Dorfbewohner*innen einem etwas zurückgeben. Sonst kommt es einem so vor, als wären die NPCs zu geizig, um an unseren Geburtstag zu denken und uns einen schönen Tag zu bereiten. Vor allem vom eigenen Partner oder der eigenen Partnerin sind wir maßlos enttäuscht.

Und wenn wir schon dabei sind: Jahrestage und der Geburtstag des Kindes wären ebenfalls Features, die Entwickler ConcernedApe für kommende Updates berücksichtigen könnte.

Wie kann ich meinen Geburtstag trotzdem feiern? Tatsächlich gibt es eine Mod, mit der wir unseren Geburtstag nachholen können. Mit „Happy Birthday“ auf Nexusmods können wir uns einen Geburtstag aussuchen, an dem wir Briefe von unseren Eltern bekommen und die Dorfbewohner*innen uns Geschenke geben. Außerdem gratulieren uns die NPCs zum Geburtstag.

Könnte der Geburtstag noch kommen? Bislang hat Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone nicht verraten, wieso es keinen Geburtstag im Spiel gibt. Da der Entwickler möglicherweise schon wieder an Haunted Chocolatier arbeitet, könnte es sein, dass das Geburtstags-Feature gar nicht oder erst in ferner Zukunft kommt.

Wenn wir also unseren eigenen Geburtstag im Spiel feiern wollen, bleibt uns momentan nur die Mod. Sobald Barone einen Hinweis darauf gibt, dass der eigene Geburtstag noch kommen könnte, gibt das GamePro-Team euch Bescheid!

Wie sähe euer perfekter Geburtstag in Stardew Valley aus?