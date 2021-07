Stardew Valley-Fan findet Glitch, der die Glückshosen des Bürgermeisters dupliziert

Wieder einmal hat ein Fan einen Glitch in Stardew Valley ausfindig machen können. Und dieser ist nützlich und auch noch lustig. Es handelt sich um eine alternative Möglichkeit, an die lilafarbenen Glitzershorts des Bürgermeisters zu kommen.



Mission Possible: Auf diese Weise löst ihr ganz einfach die Quest, die euch Bürgermeisters Lewis an einem bestimmten Punkt im Spiel aufträgt. Er erzählt euch hinter vorgehaltener Hand von seinen Glückshosen, die er verloren hat und bittet euch, diese zu finden. Normalerweise findet ihr diese in Marnies Schlafzimmer, das ihr jedoch erst betreten könnt, wenn ihr das Freundschaftslevel auf ein hohes Niveau gehoben habt. Der Glitch geht definitiv schneller.

So funktioniert der Glitch

Der von Reddit-Nutzer Spueg geteilte Trick geht super einfach. Sammelt zunächst Steine und baut euch eine Treppe. Diese ist in der Regel dafür da, um schnell die Stockwerke zu wechseln, zum Beispiel in den Minen. In diesem Fall machen wir aber etwas ganz anderes damit.

Legt das Item im Ausrüstungs-Menü auf eurer Hosen-Slot, et voilà, die Stufen verwandeln sich in die lilanen Glücks-Shorts.

Link zum Reddit-Inhalt

Das könnt ihr mit der Hose anfangen: Abgesehen von der Bürgermeister-Quest haben die Shorts noch einen anderen Zweck. Zum einen könnt ihr sie tragen und so einige Dialoge mit Lewis und Marnie freischalten.

Zum anderen könnt ihr sie auf dem Fest präsentieren oder sie als spezielle Zutat in eine Suppe geben. Trotz ihrer Bezeichnung als Glückshose bringen die schicken Shorts euch leider keinen Gameplay-Vorteil.

Alternativen zu Stardew Valley:

Noch mehr Tricks in Stardew Valley

Wir berichten immer wieder von Glitches, Exploits und Tipps zu Stardew Valley. Obwohl das Spiel schon einige Jahre erhältlich ist, kommen immer wieder neue Tricks ans Tageslicht. Zuletzt berichtete der Schöpfer selbst, Eric Barone, von einem Feature, das kaum jemand kannte und das euch hilft, Quests für das Community Center einfacher auszuführen. Und Fans haben einen Glitch entdeckt, durch den ihr schon früh im Spiel in ein wichtiges Gebiet vordringen könnt.

Kennt ihr einen Exploit in Stardew Valley?