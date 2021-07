Stardew Valley: Community Center-Trick erleichtert euer Leben – und kaum jemand kennt ihn

Stardew Valley hat inzwischen einige Jahre auf dem Buckel, aber es existieren offenbar noch immer einige ungelüftete Geheimnisse. Wobei es sich in diesem Fall weniger um ein Geheimnis, als vielmehr um eine Spielfunktion handelt. Trotzdem reagiert die Community völlig verdutzt, als Schöpfer Eric Barone aka ConcernedApe den Kniff auf Twitter teilt.

Einfach Ressourcen für das Community Center sammeln

Die Sache ist eigentlich total simpel: Wenn ihr im Menü mit dem Pfeil über ein Item geht, seht ihr auf der rechten Seite das Symbol für das Community Center. Solltet ihr den Gegenstand für ein Projekt benötigen, pulsiert dieses und macht euch darauf aufmerksam. So spart ihr es euch, ein weiteres Menü zu öffnen, um die Items miteinander zu vergleichen.

Fans sind erstaunt: Die Reaktionen auf Twitter zeigen, dass kaum jemandem der Effekt vorher aufgefallen ist. Viele Spieler*innen wünschen sich, dass sie schon früher von dem Trick gewusst hätten, immerhin dürfte er eine Menge Zeit sparen. Barone selbst erinnert sich nicht, wann er die Funktion dem Spiel hinzugefügt hat. Zum Launch war sie jedoch noch nicht verfügbar.

Es gibt natürlich noch weitere Kniffe, die euch das Landleben in Stardew Valley erleichtern können. So auch dieser Glitch, der euch schon zu Beginn des Spiels in die geheimen Wälder bringt. Normalerweise benötigt ihr hierfür die Stahl-Axt, um einen Baum aus dem Weg zu räumen. Mit diesem Trick geht es aber viel einfacher und ihr könnt euch schnell wertvolle Ressourcen sichern.

