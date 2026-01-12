Stardew Valley-Glaubensfrage: Pilze oder Fledermäuse in der Höhle? Fans diskutieren bis heute und das solltet ihr beachten

Was passt besser in die Höhle von Stardew Valley: Pilze oder Beeren?

Recht früh im Spiel stellt euch Stardew Valley vor eine Entscheidung: Möchtet ihr in der Höhle im Norden eurer Farm Pilze züchten oder Fledermäuse ansiedeln, die Früchte für euch sammeln? In der Community scheint es eine Tendenz zu geben, was sich eher lohnt, aber so richtig einig sind sich Fans bis heute nicht.

Pilze oder Früchte – Was lohnt sich mehr?

Sobald ihr in eurem aktuellen Spielstand insgesamt 25.000 Gold verdient habt, besucht euch Demetrius am nächsten Tag. Er stellt euch vor die genannte Wahl und die ist durchaus wichtig, denn eure Entscheidung lässt sich später nicht mehr rückgängig machen.

Wann sollte ich Früchte nehmen?

Früchte sind grundsätzlich leichter im Spiel zu finden, da sie zu jeder Jahreszeit auf dem Boden spawnen und häufig kostenlos eingesammelt werden können. Das heißt aber nicht, dass die Fledermaushöhle deswegen sinnlos ist.

Ihr habt damit etwa regelmäßigen Nachschub, um Gelee aus eurer Beute herzustellen, was sich gut verkaufen lässt. Außerdem braucht ihr zum Abschluss des Community-Centers in der Speisekammer viele Früchte und sammelt sie dank der Höhle deutlich komfortabler ein – und das alles auch noch unabhängig von der Jahreszeit.

Noch ein Vorteil: Obstbaum-Früchte wie etwa Pfirsiche oder Aprikosen eignen sich sehr gut als Geschenke, da sie von vielen Charakteren gemocht werden, vor allem wenn sie auf höchster. Mit der Fledermaushöhle müsst ihr euch also nicht so viele Gedanken darüber machen und könnt etwas bequemer die Herzen der Nachbarschaft erobern.

Wann sollte ich Pilze nehmen?

Die Pilzhöhle hat den Vorteil, dass ihr die seltenen Gewächse auf diesem Weg relativ einfach bekommt. Gewöhnliche Pilze wachsen normalerweise etwa ausschließlich im Herbst – und im geheimen Wald auch im Frühling.

Unter den fünf möglichen Pilzsorten sind außerdem genau die vier dabei, die ihr zum Herstellen des Lebenselixiers benötigt. Dieser starke Heiltrank stellt eure gesamte HP wieder her, was in Dungeons absolut Gold wert ist.

Falls ihr vorhabt, viel zu kämpfen und die Schädelhöhle unsicher zu machen, sind die Pilze daher eine gute Wahl. Zusätzlich kann der kostenlose Dehydrator ein gutes Argument sein, immerhin kostet dessen Anleitung in Pierres Laden stolze 10.000 Gold, die ihr euch so sparen könnt.

Ein Nachteil von Pilzen ist, dass ihr sie alle zwei Tage regelmäßig ernten solltet. Da nur ein Pilz pro Stamm Platz hat, verliert ihr sonst viele potenzielle Items, falls ihr eine längere Zeit vergesst, eure Höhle zu besuchen. Früchte sammeln sich dagegen in größeren Mengen und es ist nicht so tragisch, wenn ihr nur selten vorbeischaut.

Keine eindeutige Antwort

Wie ihr seht, bieten beide Optionen ihre Vor- und Nachteile. Das zeigt sich auch darin, dass die Frage nach der besseren Wahl in der Community ungeklärt zu sein scheint. Bis heute sorgt das Thema regelmäßig für Diskussionen, etwa auf Reddit.

Während einige Fans unzufrieden mit der Ausbeute an gewöhnlichen Früchten sind – im Vergleich zu den seltenen Pilzen – gibt es auch viele Stimmen, die sich für die Fledermäuse einsetzen: "Jetzt, wo es Pilz-Baumstämme gibt, nehme ich auch die Früchte", heißt es etwa.

Ein User teilt sogar einen Tipp für alle, die beides haben wollen: "Ich stelle Pilz-Baumstämme in die Frucht-Höhle!". Tatsächlich ist das zwar mit etwas Aufwand verbunden, weil ihr die Stämme erst einmal mit Hartholz und Moos herstellen müsst, aber falls ihr euch gar nicht entscheiden könnt, werdet ihr mit dieser Möglichkeit vielleicht glücklich.

Letztlich zeigt diese Uneinigkeit aber auch, dass Entwickler ConcernedApe hier ein gutes Gespür für die Balance der verlangten Entscheidung bewiesen hat. Letztendlich könnt ihr keine wirklich falsche Entscheidung treffen und einfach die Vorteile genießen, die ihr gewählt habt.

Was denkt ihr: Habt ihr einen klaren Favoriten? Für welche Variante entscheidet ihr euch in Stardew Valley?