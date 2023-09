Stardew Valley-Entwickler postet endlich eine ganze Liste mit neuen Inhalten für Update 1.6

Bürgermeister Lewis sieht nicht ganz so beeindruckt von der langen Liste aus, wir sind es dagegen schon.

Vielen Stardew Valley-Fans dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, als Schöpfer Eric "Concerned Ape" Barone bekanntgab, dass es doch noch neue Inhalte für die beliebte Farm-Sim geben wird. Zuvor hatte er nämlich schon eine Absage erteilt.

Was aber genau im gespannt erwarteten Update 1.6 stecken wird, das war bisher reine Spekulation. Jetzt hat der Entwickler eine ganze Liste mit großen und kleinen Dingen geteilt, die uns erwarten.

Was die kommenden Inhalte angeht, so wurde viel gerätselt. Der Entwickler hatte beispielsweise bereits das Wort "Iridium Sense" geteilt, was Fans richtig angeheizt hatte, schließlich gab es diese Verbesserungsstufe für das Werkzeug bisher nicht.

In dem Zuge wurde auch spekuliert, ob es zusätzlich zu einer neuen Verbesserungsstufe dann weitere Einsatzzwecke gibt und mit der Liste, die Concerned Ape geteilt hat, sieht es ganz so aus. Auf X (ehemals Twitter) potet der Entwickler:

Stardew Valley 1.6 Update

Ein neues großes Fest

Zwei neue Mini-Feste

Neue Endgame-Inhalte, die alle Fähigkeiten-Bereiche ausbauen

Neue Gegenstände und Crafting-Rezepte

Joja-Alternativen für manche der Endgame-Missionen

100+ neue Dialogzeilen

Winter-Outfits für die Bewohner

Neue Arten von Belohnungen für Anfragen auf dem Anschlagbrett

Support für 8-Spieler-Multiplayer auf PC

Viele kleine Ergänzungen und Anpassungen

Neuer Farm-Typ

Neue Geheimnisse und mehr

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Update wird also ein echter Rundum-Schlag und besteht nicht nur aus ein paar kleinen Items, wie viele zu Anfang befürchtet hatten. Besonders spannend sind natürlich die kommenden Feste. Was uns bei diesen genau erwartet, hat der Entwickler allerdings noch nicht verraten.

Aber wir dürfen natürlich auch gespannt sein, wie sich die NPCs und ihre Dialoge verändern werden. Gerade dass sich da etwas tut und offenbar auch unseren täglichen Aufgaben ausgebaut werden, könnte eine gute Motivation darstellen, bis zum Termin der neuen Feste weiter zu schuften oder gar einen neuen Spielstand anzufangen. Die findige Community wird außerdem kaum ruhen, bis alle neuen Geheimnisse entdeckt sind.

Auf welche Punkte in der Liste freut ihr euch am meisten? Und werdet ihr generell noch mal loslegen?