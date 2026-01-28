Streamerin zockt Stardew Valley in Anzug, der Schmerzen bereitet und plötzlich wird selbst Gemüse ernten zur körperlichen Qual

Wenn jede Berührung in Stardew Valley Schmerzen verursacht, ist es schnell vorbei mit der Entspannung.

Stardew Valley gilt für viele als eines der entspanntesten Spiele überhaupt. Pflanzen gießen, Felder bestellen und ein ruhiges Dorfleben führen. EineR VR-Streamerin scheint das allerdings nicht zu reichen und macht aus jeder noch so kleinen Aktion einen Horror-Trip.

Farming mit Stromschlägen

Die VR-Streamerin GingasVR, die bekannt dafür ist, Spiele mit ungewöhnlichen und teils schmerzhaften Setups zu spielen, hat Stardew Valley mit einem sogenannten Haptik-Anzug ausprobiert.

Dabei handelt es sich um einen Ganzkörperanzug, der mithilfe elektrischer Muskelstimulation physische Impulse auslöst.

Jede Aktion im Spiel – vom Gießen der Pflanzen bis zum Bedienen von Maschinen – löst spürbare Reize aus. Statt entspannter Routine, wird selbst der Alltag auf der Farm zu einer Abfolge kleiner Stromstöße.

Warum allerdings Dinge wie Essen oder Gegenstände verkaufen auch in Schmerzen enden müssen, kann dann auch GingasVR nicht mehr erklären. Hier geht der Anzug wohl doch etwas zu weit.

Die Minen als Horrortrip

Spätestens beim Abstieg in die Schädelhöhle gerät die Streamerin endgültig an ihre Grenzen. Die ohnehin gefährlichen Minenabschnitte werden durch die Kombination aus VR, Haptik-Anzug und unermüdlichen Angriffen der Gegner zu einer regelrechten Stressprobe. Jeder Treffer bedeutet spürbares Feedback am eigenen Körper.

Laut GingasVR verwandelte sich das Spielgefühl dadurch von einem ruhigen Farming-Simulator in etwas, das eher an ein Horrorspiel erinnert. Der Run endete schließlich in einem hastigen Rückzug.

Die Hauptfrage ist: Warum?

Warum tut man sich freiwillig so etwas an? Die naheliegende Antwort lautet wohl: Content.

Extreme Setups sorgen für Aufmerksamkeit – gerade dann, wenn sie ein eigentlich entspanntes Spiel ins komplette Gegenteil verkehren.

Gleichzeitig zeigt das Experiment aber auch, was VR leisten kann. Durch direktes körperliches Feedback verändert sich das Spielgefühl massiv und selbst ein Cozy-Game wie Stardew Valley wird plötzlich zur Stress- oder sogar Horror-Erfahrung.

Ich persönlich bleibe allerdings lieber bei der gemütlichen Variante – ganz ohne Stromschläge.

Würdet ihr Stardew Valley mit so einem Setup ausprobieren oder ist für euch gerade die Ruhe das, was den Reiz des Spiels ausmacht?