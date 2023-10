Stardew Valley-Entwickler teast neue Inhalte für Patch 1.6 – Fans schütteln sich jetzt schon vor Ekel

Der Stardew Valley-Entwickler “ConcernedApe” arbeitet mit Haunted Chocolatier nicht nur an seinem nächsten Spiel, sondern auch an einem großen Update für die Farm-Simulation.

Mit Patch 1.6 scheinen die Qi-Früchte nicht nur zurückzukehren, es gibt auch neue Rezepte. Darunter ein Saft, der die Fans bei dem Gedanken an den Geschmack jetzt schon schaudern lässt.

In Patch 1.6 erwarten uns coole Beeren und ein neuer Saft

ConcernedApe teilte in den letzten Wochen auf Social Media immer wieder Informationen zum kommenden Patch 1.6 – mal mehr, mal weniger eindeutig. So auch erst kürzlich wieder.

Der Entwickler postete unter anderem eine blaue Beere mit Sonnenbrille, bei der es sich um die Qi-Frucht handelt, die wir ausschließlich in einer Quest von Mr. Qi anbauen können. Damit ist sie eigentlich nicht neu. Allerdings können wir damit nun davon ausgehen, dass die Frucht nicht länger auf die Quest limitiert ist, sondern permanent ins Spiel kommt.

Eindeutiger ist da der Post, der uns mit dem 'Wild Horseradish Juice' einen neuen Saft zeigt, den wir herstellen und verkaufen können. Dabei handelt es sich um Meerrettichsaft, der uns beim Verzehr +75 an Energie und +33 an Gesundheit gibt.

Die Kommentare der Fans sind eindeutig: Sie freuen sich über das neue Rezept, aber bei dem Gedanken, den eigenwilligen scharfen Meerrettich in Saftform im echten Leben zu trinken, dreht sich jetzt schon ihr Magen um.

Ein User fordert daher – natürlich scherzhaft – dass der Verzehr des Meerrettichsafts im Spiel negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben sollte.

Patch 1.6 bringt viele Neuerungen für Stardew Valley

Neben diesen kleinen Neuerungen erwartet uns in Version 1.6 aber noch einiges mehr. Die vollständigen Inhalte und damit verbundenen Patch Notes sind noch nicht final bekannt, aber Concerned Ape hat bereits ein paar Punkte bestätigt. So wartet ein neuer Farm-Typ auf uns, viele neue Dialogzeilen, Feste und Support für einen 8-Spieler-Koop (PC).

Alle bislang bekannten neuen Inhalte als auch weitere wichtige Informationen zum großen Patch 1.6 könnt ihr in unserer Übersicht dazu nachlesen:

Wann erscheint das große Update 1.6? Einen Termin nannte der Entwickler bislang nicht. Da er aber vermehrt Informationen dazu teilt, dürfte es Anfang 2024, wenn nicht sogar Ende 2023 soweit sein. Sobald wir es genauer wissen, erfahrt ihr das natürlich hier auf GamePro.de.

Was sagt ihr bislang zu Patch 1.6? Worauf freut ihr euch am meisten und was sagt ihr zu den Qi-Früchten und dem Meerrettichsaft? Würdet ihr ihn im echten Leben probieren?