Stardew Valley-Schöpfer bestätigt, dass es seit 8 Jahren schneller ist, in eine bestimmte Richtung zu ernten

Stardew Valley bekommt in wenigen Tagen das große Update 1.6 mit Fixes für alte Bugs.

Das nächste große Stardew Valley-Update 1.6 bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch noch diverse Bugfixes. Die beheben womöglich Fehler, die euch nie aufgefallen sind. Wie dass es schneller geht, von links nach recht als von rechts nach links zu ernten. Mit der Ankündigung, das zu ändern, bestätigt Eric Barone aka Concerned Ape endlich eine alte Fantheorie.

Es stimmt: All diejenigen, die das instinktiv schon immer gemacht haben und stets so ein Gefühl hatten, lagen richtig. Auch wenn das eigentlich keine allzu große Überraschung ist, immerhin gab es schon vor Jahren Tests von Fans, die das ziemlich eindeutig belegt haben.

Jetzt wissen wir es ganz genau: Die Ernte-Animation dauert in die eine Richtung länger als in die andere. 100 Milisekunden länger, um genau zu sein, und zwar, wenn ihr von rechts nach links erntet. Dementsprechend war es in den letzten acht Jahren immer schon schneller, von links nach rechts zu ernten.

Aber nicht mehr lange

Update 1.6 behebt den Fehler: Nach all den Jahren kommt für den Bug doch noch ein Fix. Das nächste größere Update mit der Versionsnummer 1.6 lässt uns nämlich nicht nur viel einfacher und kostengünstiger unsere Obstbäume umsetzen, sondern passt auch die Erntegeschwindigkeit an. Das schreibt zumindest Stardew Valley-Erfinder und -Entwickler Eric Barone auf Twitter/X:

Keine Sorge, es wird nicht langsamer: Weil sich in den Kommentaren natürlich sofort einige Fans mit der entsprechenden Frage melden, beruhigt der Schöpfer direkt die Gemüter. Nein, das Ernten von links nach rechts wird nicht so langsam gemacht wie von rechts nach links, sondern letzteres so schnell wie die andere Variante. Was natürlich sehr schön und äußerst willkommen ist.

Diese Änderungen kommen sonst noch

Bisher wissen wir, dass es in Update 1.6 neue Festlichkeiten geben soll, sowie neue Gegenstände, Crafting-Rezepte, neue Dialoge, mehr Endgame-Inhalte, Multiplayer für bis zu 8 Personen gleichzeitig (auf dem PC), einen neuen Farm-Typ, neue Belohnungen, Outfits und vieles mehr. Aber Eric Barone hat selbst erklärt, dass das Stardew Valley-Update 1.6 sogar noch mehr Inhalte bereit hält.

Außerdem soll auch die Schwertschwing-Animation angepasst, beziehungsweise die Reichweite von Nahkampfattacken angepasst werden, wenn ihr nach unten schlagt:

Wann kommt Update 1.6? Es dauert jetzt gar nicht mehr lange. Zumindest dann, wenn ihr Stardew Valley am PC oder Steam Deck spielt. Dort erscheint Update 1.6 nämlich schon am 19. März, also in wenigen Tagen. Auf Twitter hat der Entwickler angekündigt, bis dahin jeden Tag eine kleine Änderung aus den Patch Notes zu verraten.

Wusstet ihr, dass das Ernten in eine Richtung schneller ist als in die andere? Freut ihr euch über die Bestätigung und die Änderung?