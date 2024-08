'Ich wusste nicht, dass man Eier mit der Schleuder schießen kann': Fünfjähriger Sohn von Stardew Valley-Fan benimmt sich wie ein 'kleines Monster' und findet dabei witzige Mechanik

Auf die Idee muss man erst mal kommen: Mit der Schleuder lassen sich auch Eier verschießen.

Wenn es darum geht, Cozy Games mit der ganzen Familie zu spielen, haben die meisten von uns wahrscheinlich erst mal ein harmonisches Bild vor Augen. Tatsächlich kann es aber ganz schön chaotisch werden, wenn Kids mitmischen – vor allem, wenn sie jünger sind und einfach mal die (Spiel-)Welt brennen sehen wollen, so wie der Sohnemann eines Stardew Valley-Fans.

Der Elternteil berichtet davon, wie das fünfjährige Kind beim Zocken der Sim zur absoluten Plage für Bewohner*innnen und Tiere wird. Dabei lernt der Fan dafür noch eine neue Mechanik kennen.

Kind benimmt sich in Stardew Valley wie ein kleines Monster

Das Wichtigste in Kürze Stardew Valley-Fan berichtet, dass sein Sohn jede Menge Unfug im Spiel treibt.

Der Fünfjährige schießt mit der Schleuder auf Pam und der Elternteil erfährt, dass er dazu ein Ei benutzt hat.

Der Sohn spielt immer chaotisch, hat aber dabei sehr viel Spaß und die ganze Familie liebt das Spiel.

Stardew Valley-Fan Raidernation101x berichtet auf Reddit ausführlich von den Eskapaden des Kleinen. Der Höhepunkt war für den Elternteil erreicht, als der Sohn anfing, mit der Schleuder im Spiel herumzurennen und auf alles zu schießen – mit Steinen, wie der Fan dachte. Dann erzählt Raidernation101x weiter:

Ich kam dazu, als seine Steine mit einem wirklich seltsamen Geräusch zerplatzten. Er schoss an der Bushaltestelle auf Pam und ich fand, dass es ein schmerzhaftes, fleischiges Geräusch machte. Da sagte er, es seien keine Steine… ES WAREN EIER!!! Ich wusste nicht einmal, dass man mit der Steinschleuder Eier abfeuern kann.

Noch mehr User zeigen sich überrascht. Eine Person mutmaßt sogar:

Das ist wirklich so seltsam. Wie kann es sein, dass ich zum ersten Mal davon höre? Ich muss annehmen, dass buchstäblich niemand in diesem Sub bisher auf diese Idee kam. Ich frage mich, wie der Schaden im Vergleich zu Steinen ist.

Ein weiterer User kannte die Mechanik beispielsweise zwar aus YouTube-Videos, aber viele Community-Mitglieder dürften tatsächlich noch nie davon gehört haben.

So sieht das Spielerlebnis der Familie aus

Raidernation101x führt daneben noch weiteren Unfug aus, der deutlich macht, warum der Elternteil das Kind liebevoll als "mein kleines Monster" bezeichnet – wohlgemerkt für das Verhalten im Spiel, nicht im echten Leben.

Der Junge habe beispielsweise versucht, die Junimos mit Zäunen einzusperren, um sie als Haustiere zu halten und stattdessen alle anderen Tiere verkauft.

Falls ihr Stardew Valley-Fans seid, könnte euch auch dieses Spiel gefallen, das gerade ein Inhalts-Update bekommen hat:

0:54 Geniale Stardew Valley-Alternative erhält großes Gratis-Update mit Neuerungen bei Kindern und Tieren

Autoplay

Abschließend bemerkt die Person in ihrem Post aber noch: "Jetzt, da das gesagt ist: Wie ihn das Spiel zum Lachen bringt, ist unbezahlbar. Ich liebe es immer noch, wie meine ganze Familie das Spiel liebt und zusammen spielt." Da ist sie dann also doch noch, die harmonische Fußnote.

Zockt ihr auch manchmal zusammen mit euren Kindern? Was stellen die so an und wie alt sind sie?