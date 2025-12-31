Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben

Stardew Valley steckt voller Überraschungen, liebevoller Details und Rätseln. Aber wie hilft man jemandem bei so einem Rätsel, ohne es komplett zu spoilern? Die Community zeigt sich von ihrer besten Seite.

David Molke
31.12.2025 | 08:10 Uhr

Stardew Valley-Spieler*innen sind die besseren Menschen, das dürfte denke ich feststehen. Stardew Valley-Spieler*innen sind die besseren Menschen, das dürfte denke ich feststehen.

Ein Stardew Valley-Fan hat gelernt, das Zwergisch im Spiel zu übersetzen und ist auf einen kuriosen Hinweis gestoßen. Das Rätsel sagt ihm überhaupt nichts, und er fragt sich dementsprechend, ob es etwas zu bedeuten hat. Die Community versucht in geradezu rührender Hingabe, dem Menschen zu helfen, ohne das Rätsels Lösung zu spoilern.

Wie die Stardew Valley-Community sich bemüht, ein Rätsel nicht zu spoilern, ist wirklich herzig

In Stardew Valley könnt ihr Zwergisch lernen. So lässt sich nicht nur mit dem Zwerg in der Mine kommunizieren, sondern zum Beispiel auch entziffern, was auf den Schriftrollen und einem ganz bestimmten Grabstein steht. Genau diese Inschrift sorgt jetzt für einen wirklich niedlichen Austausch unter Fans.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Die zwergische Inschrift auf dem Grabstein liest sich auch nach ihrer Übersetzung noch maximal kryptisch – wenn man das, worauf sie sich bezieht, noch nicht gesehen hat. Da kann man sich durchaus fragen, was zur Hölle dieses Kauderwelsch zu bedeuten hat und ob überhaupt wirklich etwas dahintersteckt. Aber ja, die Antwort lautet: Es ergibt durchaus Sinn.

Aber das weiß dieser Spieler hier ganz offensichtlich nicht. Er liest nur irgendetwas von drei Säulen, einem wertvollen Geschenk, einem Regenbogen, der vom Land und nicht aus dem Meer stammt und dass die Galaxien sich um den Schrei der Spielfigur kümmern werden. Oder, anders formuliert: Man versteht eigentlich nur Bahnhof.

"Bedeutet das etwas? Was bedeutet das (falls es irgendetwas bedeutet)?"

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Problem ist nur: Wie erklärt man das, was dahintersteckt, ohne die komplette Lösung des Rätsels zu spoilern und damit sowohl die Überraschung als auch die Belohnung zu spoilern? Die Community gibt sich redlich Mühe und es ist eine wahre Freude, die entsprechenden Antworten zu lesen. Die vielleicht schönste ist diese hier:

"Wo ist ein Ort mit drei Säulen? Was ist ein Geschenk, so wertvoll wie der Himmel? Ein Geschenk aus Regenbogen, der vom Land, nicht der See geschmiedet wurde? Die Säulen warten auf dich an der letzten Ruhestätte des Drachens. Bring ein Geschenk mit, das alle außer der blondesten Schönheit lieben. Eine Waffe, die die Galaxien deinen Namen schreien lässt und die Sterne zerteilt, wartet dort auf dich. Deine ersten Schritte in die Unendlichkeit..."

Viele Stardew Valley-Fans amüsieren sich aber auch, dass es überhaupt einen Hinweis auf diese Angelegenheit im Spiel gibt. Das wussten sie offenbar nicht, weil sie die Lösung des Rätsels wie so viele andere einfach aus dem Netz oder Wiki hatten. Aber es selbst herauszufinden, ist natürlich immer noch am schönsten.

"Heilige Scheiße, es gibt tatsächlich einen Hinweis im Spiel, der DIR SAGT, DAS ZU TUN?! Ich dachte, mein Ehemann hat sich das einfach komplett aus dem Hintern gezogen, als er mir gesagt hat, was ich tun musste..."

ACHTUNG, SPOILER! Falls ihr immer noch nur Bahnhof versteht und euch fragt, was es damit auf sich hat, lest ihr unter unseren weiteren Artikeln zu Stardew Valley mehr.

Mehr:
"Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das auszuprobieren": Stardew Valley-Fan findet nach hunderten Stunden ein süßes Detail über die Ehepartner heraus
von Cassie Mammone
Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"
von Samara Summer
Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen
von Maximilian Franke

Ihr könnt in die Wüste reisen, nachdem ihr den Bus reparieren lassen habt. Dort findet ihr die drei Säulen und müsst euch mit einer prismatischen Scherbe in der Hand in deren Mitte stellen, um eine der besten Waffen des ganzen Spiels zu ergattern.

Wusstet ihr, was dahintersteckt? Habt ihr das Rätsel im Spiel gelöst oder seid ihr auch anderweitig darauf aufmerksam gemacht worden?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben

vor einem Tag

"Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das auszuprobieren": Stardew Valley-Fan findet nach hunderten Stunden ein süßes Detail über die Ehepartner heraus

vor 2 Tagen

Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"

vor 3 Tagen

Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen

vor 4 Tagen

Stardew Valley: Mit diesem Trick fressen euch die Tiere das Gras nicht weg - und ihr bekommt trotzdem unendlich Nachschub
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben
Japans bester Anime des Jahres ist weder DanDaDan noch Solo Leveling oder Frieren - wahrscheinlich habt ihr noch nie von ihm gehört

vor 2 Stunden

Japans bester Anime des Jahres ist weder DanDaDan noch Solo Leveling oder Frieren - wahrscheinlich habt ihr noch nie von ihm gehört
PS Plus für Januar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Essential-Lineups

vor 3 Stunden

PS Plus für Januar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Essential-Lineups
One Piece: Zorro hat mit diesen beiden Charakteren mehr Zeit verbracht als mit jedem einzelnen Strohhut

vor 3 Stunden

One Piece: Zorro hat mit diesen beiden Charakteren mehr Zeit verbracht als mit jedem einzelnen Strohhut
mehr anzeigen