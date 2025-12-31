Stardew Valley-Fan fragt, was es mit Zwergen-Rätsel auf sich hat und die Community gibt sich alle Mühe zu helfen, ohne die Überraschung zu verderben

Stardew Valley-Spieler*innen sind die besseren Menschen, das dürfte denke ich feststehen.

Ein Stardew Valley-Fan hat gelernt, das Zwergisch im Spiel zu übersetzen und ist auf einen kuriosen Hinweis gestoßen. Das Rätsel sagt ihm überhaupt nichts, und er fragt sich dementsprechend, ob es etwas zu bedeuten hat. Die Community versucht in geradezu rührender Hingabe, dem Menschen zu helfen, ohne das Rätsels Lösung zu spoilern.

Wie die Stardew Valley-Community sich bemüht, ein Rätsel nicht zu spoilern, ist wirklich herzig

In Stardew Valley könnt ihr Zwergisch lernen. So lässt sich nicht nur mit dem Zwerg in der Mine kommunizieren, sondern zum Beispiel auch entziffern, was auf den Schriftrollen und einem ganz bestimmten Grabstein steht. Genau diese Inschrift sorgt jetzt für einen wirklich niedlichen Austausch unter Fans.

Die zwergische Inschrift auf dem Grabstein liest sich auch nach ihrer Übersetzung noch maximal kryptisch – wenn man das, worauf sie sich bezieht, noch nicht gesehen hat. Da kann man sich durchaus fragen, was zur Hölle dieses Kauderwelsch zu bedeuten hat und ob überhaupt wirklich etwas dahintersteckt. Aber ja, die Antwort lautet: Es ergibt durchaus Sinn.

Aber das weiß dieser Spieler hier ganz offensichtlich nicht. Er liest nur irgendetwas von drei Säulen, einem wertvollen Geschenk, einem Regenbogen, der vom Land und nicht aus dem Meer stammt und dass die Galaxien sich um den Schrei der Spielfigur kümmern werden. Oder, anders formuliert: Man versteht eigentlich nur Bahnhof.

"Bedeutet das etwas? Was bedeutet das (falls es irgendetwas bedeutet)?"

Das Problem ist nur: Wie erklärt man das, was dahintersteckt, ohne die komplette Lösung des Rätsels zu spoilern und damit sowohl die Überraschung als auch die Belohnung zu spoilern? Die Community gibt sich redlich Mühe und es ist eine wahre Freude, die entsprechenden Antworten zu lesen. Die vielleicht schönste ist diese hier:

"Wo ist ein Ort mit drei Säulen? Was ist ein Geschenk, so wertvoll wie der Himmel? Ein Geschenk aus Regenbogen, der vom Land, nicht der See geschmiedet wurde? Die Säulen warten auf dich an der letzten Ruhestätte des Drachens. Bring ein Geschenk mit, das alle außer der blondesten Schönheit lieben. Eine Waffe, die die Galaxien deinen Namen schreien lässt und die Sterne zerteilt, wartet dort auf dich. Deine ersten Schritte in die Unendlichkeit..."

Viele Stardew Valley-Fans amüsieren sich aber auch, dass es überhaupt einen Hinweis auf diese Angelegenheit im Spiel gibt. Das wussten sie offenbar nicht, weil sie die Lösung des Rätsels wie so viele andere einfach aus dem Netz oder Wiki hatten. Aber es selbst herauszufinden, ist natürlich immer noch am schönsten.

"Heilige Scheiße, es gibt tatsächlich einen Hinweis im Spiel, der DIR SAGT, DAS ZU TUN?! Ich dachte, mein Ehemann hat sich das einfach komplett aus dem Hintern gezogen, als er mir gesagt hat, was ich tun musste..."

ACHTUNG, SPOILER! Falls ihr immer noch nur Bahnhof versteht und euch fragt, was es damit auf sich hat, lest ihr unter unseren weiteren Artikeln zu Stardew Valley mehr.

Ihr könnt in die Wüste reisen, nachdem ihr den Bus reparieren lassen habt. Dort findet ihr die drei Säulen und müsst euch mit einer prismatischen Scherbe in der Hand in deren Mitte stellen, um eine der besten Waffen des ganzen Spiels zu ergattern.

Wusstet ihr, was dahintersteckt? Habt ihr das Rätsel im Spiel gelöst oder seid ihr auch anderweitig darauf aufmerksam gemacht worden?