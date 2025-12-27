Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen

Wusstet ihr, dass die Busfahrt im Intro von Stardew Valley mal ein kleiner Level sein sollte?

Wir alle haben unseren ersten Spielstand in Stardew Valley mit der bekannten Intro-Sequenz begonnen. Darin erhält die Spielfigur Großvaters Erbe und zieht auf’s Land. Die Busfahrt ins Sternentautal ist Teil der circa vierminütigen Cutscene, sollte aber ursprünglich ein interaktives, kleines Level werden.

Eine Busfahrt mit Gesprächen und Bösewicht

Entwickler ConcernedApe hatte zu einem früheren Zeitpunkt damit geplant, dass wir uns frei im Bus bewegen können. Das heißt auch, dass es Gespräche mit anderen NPCs gegeben hätte, die ebenfalls nach Pelican Town unterwegs waren.

Das Gute ist, dass findige Dataminer die entsprechenden Inhalte noch aus den Untiefen des Spielecodes herausgefischt haben. Obwohl sie verworfen wurden, können wir deswegen einen Blick darauf werfen – und es ist sogar fast alles funktionstüchtig!

Dadurch wird deutlich, dass wir bereits hier das erste Mal auf Haley treffen sollten, auch wenn ihr Charaktermodell in dem frühen Stadium des Spiels noch etwas anders aussah, als wir es heute kennen.

Aus den ebenfalls freigebuddelten Dialogzeilen erfahren wir, dass sie gerade von einer Shopping-Tour zurück nach Hause fährt. Hier erhalten wir auch unsere erste Mini-Quest, denn Haley schickt uns zum Busfahrer, um herauszufinden, wie lange die Fahrt noch dauert.

Auftritt des Bösewichts: Ebenfalls an Bord wäre Dobson gewesen. Bei ihm handelt es sich um einen gestrichenen Charakter, der heute nicht mehr im Spiel zu finden ist. Er sollte ursprünglich als schmieriger Joja-Mitarbeiter die Rolle des klaren Antagonisten einnehmen.

Wir müssen miterleben, wie er ein lautes Telefonat mit seinem Boss führt, das alle Anwesenden mithören können. Darin ist er offensiv unsympathisch und bringt zum Ausdruck, was er von der "minderbemittelten" Dorfbevölkerung hält: Nützliche Schafe, die der Joja-Konzern ganz einfach um ihr Geld bringen könne.

Die weiteren Dialoge hätten mit unbekannten NPCs stattgefunden. Eine ältere Dame ermahnt die Spielfigur etwa, nicht in einem fahrenden Bus herumzurennen. Außerdem erzählt eine Mutter, dass sie mit ihrem Sohn Simon gerade aus einem Freizeitpark zurückkehrt.

Nach allen Gesprächen und Dobsons Telefonat endet die Fahrt und wir landen wie gewohnt im Sternentautal. Zumindest theoretisch, denn im ausgegrabenen Build stürzt das Spiel an dieser Stelle offenbar meistens ab.

Das sagt ConcernedApe zu alten Intro

Unter einem anderen Video des Dataminers DangerouslyFunny hat sich auch Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe zu Wort gemeldet und kommentiert, was seine ursprünglichen Pläne waren (via YouTube).

Die Idee war dem Spieler eine Möglichkeit zu geben, sich mit der grundlegenden Steuerung vertraut zu machen und “Dobson” kennenzulernen, der der Bösewicht des Spiels werden sollte.

Allerdings habe er die Idee des Joja-Managers wieder verworfen, weil ein “sehr konfrontativer Fiesling” nicht den gemütlichen Cozy-Vibe getroffen hätte, den Stardew Valley versprühen sollte.

Womöglich ist mit der Streichung von Dobson auch die gesamte Bussequenz aus dem Spiel geflogen, immerhin hätte sie ohne seine schimpfende Einführung nur sehr bedingt einen spürbaren Nutzen gehabt.

Was denkt ihr: Hätte euch die ursprüngliche Version des Intros besser gefallen oder seid ihr mit der finalen Version zufrieden?