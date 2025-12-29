"Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das auszuprobieren": Stardew Valley-Fan findet nach hunderten Stunden ein süßes Detail über die Ehepartner heraus

Manchmal haben die kleinen Gesten die größte Wirkung. Das Eheleben hält einige Überraschungen bereit.

Stardew Valley ist ein Cozy Game, das ihr auf die unterschiedlichste Art und Weise spielen könnt. Ihr bekommt am Anfang des Spiels klare Aufträge, die ihr befolgen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch einfach daddeln und dem gemütlichen Leben auf der Farm in eurem eigenen Tempo nachgehen. Dafür hat sich Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe viele liebevolle Details überlegt, die ihr für hunderte von Stunden übersehen könnt.

Ein Küsschen für den Ehepartner

Eines dieser Details entdeckt der Redditor FlawlessBagel und teilt den Fund direkt mit der Stardew-Valley-Community. Es geht um einen kleinen Moment der Zweisamkeit, den ihr mit eurem oder eurer Ehepartner*in erleben könnt:

Und zwar könnt ihr eure Unterstützung beweisen und eurem oder eurer Auserwählten auf dem Wüstenfestival am eigenen Stand einen Kuss verpassen – so wie Redditor FlawlessBagel anhand des Dorfarztes Harvey beweist. Das wird möglich, wenn ihr den Laden über die Rückseite betretet.

Die Kommentarsektion unter dem Reddit-Beitrag zeigt, dass FlawlessBagel nicht die einzige Person ist, die lange nicht über das kleine Feature Bescheid wusste. Die User zeigen sich überrascht darüber, dass sich die Stände der Dorfbewohner*innen am Wüstenfestival überhaupt betreten lassen. Umso mehr darüber, dass ihr mit ihnen hinter dem Stand interagieren könnt.

Betreten der Bewohner*innen-Stände: Ihr könnt auch mit den anderen Dorfbewohner*innen abgesehen von euren Ehepartner*innen interagieren – wenn auch ohne Kuss natürlich. Ihr könnt den Bewohner*innen von Pelikan Stadt hinter der Theke Geschenke geben, Aufträge fertigstellen oder einfach nur mit ihnen sprechen.

Das erwartet euch sonst noch beim Wüstenfestival

Das Wüstenfestival findet im Frühling statt und dauert drei Tage. Täglich werden zwei zufällige Dorfbewohner*innen ausgesucht, die einen Stand aufbauen. Darüber hinaus gibt es weitere Geschäfte wie den Calico-Eierhändler, den Reisewagen oder Emilys Outfit-Service.

Alternativ könnt ihr auf Rennen mit unterschiedlichen Tieren/Monstern wetten, euch vom Koch verwöhnen lassen, ein Goodie bei Kaktus umsonst abholen, Fragen des Gelehrten beantworten oder euer Glück in der Schädelhöhle versuchen. Solltet ihr dort ohnmächtig werden, wartet zum Glück Harvey in seiner Sanitätsstation auf euch.

Wenn ihr wieder nach Hause wollt, wartet hingegen ein verdächtiger Typ auf euch, der euch gegen ein kleines Entgelt wieder auf die Farm teleportiert.

Hat es euch ebenfalls überrascht, dass ihr die Stände der Dorfbewohner*innen auf dem Wüstenfestival einfach betreten könnt?