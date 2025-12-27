Stardew Valley: Mit diesem Trick fressen euch die Tiere das Gras nicht weg - und ihr bekommt trotzdem unendlich Nachschub

Wenn euch die Hühner, Schweine und Kühe die Haare vom Kopf fressen, könnt ihr etwas dagegen unternehmen.

Stardew Valley-Fans können ihre Tiere auch draußen herumstreunen oder sie in eingezäunten Gehegen grasen lassen. Praktischerweise futtern alle Tiere einfach nur Gras, das bei vielen Viechern aber schnell weg sein kann. Glücklicherweise gibt es einen richtig coolen Trick, der das Problem massiv eindämmt.

Stardew Valley-Fan zeigt, wie ihr euer Gras am besten anpflanzt, um stetigen Nachschub zu sichern

Nutzt Zäune! Richtig gelesen: Ihr könnt Gras-Starter pflanzen und anschließend einen Zaun auf ein und dasselbe Feld bauen. Der Zaun verhindert, dass die Tiere das Gras wegfuttern können. Also bleibt der Starter immer an Ort und Stelle, sodass sich das Gras von dort wieder weiter ausbreiten kann.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Aber der Trick lässt sich sogar noch verbessern: Zäune gehen bekanntermaßen mit der Zeit kaputt und müssen dann repariert beziehungsweise ersetzt werden. Bei anderen Gegenständen ist das nicht der Fall. Ihr könnt beispielsweise auch einfach Blitzableiter benutzen, um einen Zaun zu ersetzen. Stehen die auf dem Gras, haben sie genau denselben Effekt. Aber ihr müsst sie nie reparieren und könnt noch Batterien ernten.

Wenn ihr es lieber etwas hübscher haben wollt, eignen sich auch die dekorativen Heuballen ganz hervorragend zu diesem Zweck. Die könnt ihr bei Marnie kaufen und ebenfalls auf Gras stellen. Sie gehen mit der Zeit nicht kaputt.

Genau so funktioniert das aber auch mit Möbeln: Alles, was ihr in eurem Haus so als Deko-Elemente platzieren könnt, könnt ihr auch draußen als Zaunersatz benutzen. Die Teile gehen auch nicht kaputt und sehen witzig aus! Andere Fans berichten davon, einen Bienenstock zu nehmen. So lässt sich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.

Hier könnt ihr euch die Erklärung noch einmal in einem ansprechenden TikTok-Video anschauen:

Obiges Video hat aber auch noch einen kuriosen Nebeneffekt: Im Hintergrund ist zu sehen, dass die Urheberin in ihrem Stall ein Bett stehen hat. Wusstet ihr, dass ihr die Betten auch dann benutzen könnt, wenn sie gar nicht in eurem Haupthaus stehen? Falls ihr also einen besser gelegenen Schuppen oder Stall habt, könnt ihr auch darin übernachten, solange dort ein Bett steht. Wussten wir auch nicht!

Habt ihr die beiden Tricks schon ausprobiert? Oder lasst ihr eure Tiere sowieso immer nur frei herumlaufen, ganz ohne Zaun?