Stardew Valley: Update 1.6 hat eine besonders coole und niedliche, aber auch praktische Pferde-Funktion eingeführt

Wer in Stardew Valley einen Pferdestall baut, bekommt sein Pferd gratis dazu. Das kann jetzt aber mehr!

Stardew Valley erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Update 1.6 hat die Farming-Sim aber nochmal einen extra Schub verpasst und haufenweise neue Inhalte hinzugefügt. Wer keine Patch Notes wälzt, erlebt immer wieder die eine oder andere coole Überraschung. So wie dieser Fan hier, der entzückt und begeistert war, als er entdeckt hat, dass man an sein Pferd jetzt auch Karotten verfüttern kann.

Das Wichtigste in Kürze: Fans entdecken durch Zufall neue Features und freuen sich über die unerwarteten Überraschungen

Stardew Valley Update 1.6 bringt viele neue Inhalte – inklusive der Möglichkeit, Pferden Karotten zu füttern

Pferde erhalten mit Karotten einen Geschwindigkeitsbonus

Andere Tiere wie Katzen und Hunde können jetzt Hüte und Sonnenbrillen tragen

Stardew Valley-Fans feiern neue Pferde-Funktion, die nicht nur süß, sondern auch praktisch ist

Darum geht's: Auch viele Jahre nach Release bekommt Stardew Valley immer noch neuen Content, und zwar kostenlos. Nachdem Version 1.5 eine riesige neue Gegend und haufenweise andere Dinge mit sich gebracht hat, entpuppte sich auch Update 1.6 als Geschenk von überraschend großen Ausmaßen.

Richtig cooler Zufallsfund: Auf Reddit berichtet ein Stardew Valley-Fan davon, dass er sich eigentlich gerade auf den Weg in die Minen machen wollte. Zu diesem Zweck hatte er einen ganzen Stapel Karotten in der Hand, die Lebensenergie und Ausdauer zurück geben und ebenfalls erst mit Update 1.6 eingeführt wurden. Als er aber auf sein Pferd steigen wollte, setzte er sich nicht drauf, sondern verfütterte seinem Pferd das Gemüse.

Das gibt sogar einen Buff: Ähnlich wie in Zelda BotW oder Tears of the Kingdom mit den Spurtkarotten verhält es sich auch in Stardew Valley. Füttert ihr euer Reittier mit einer Karotte, bekommt das Pferd einen Bonus und reitet für den Rest des Tages schneller. Selbstverständlich freut sich das Tier auch, aber es ist natürlich besonders cool, dass die Aktion nicht nur nett und herzerwärmend, sondern eben auch richtig hilfreich ist.

Funktioniert nicht mit Äpfeln: Kurioserweise klappt die Fütterung der Bestie aber nur mit den neu eingeführten Karotten. Wollt ihr eurem Klepper einen Apfel, Rüben oder ähnliches füttern, funktioniert das nicht. Zumindest noch nicht und nicht in der Vanilla-1.6-Version. Spielt ihr Stardew Valley auf dem PC mit Mods, sieht die Sache natürlich ganz anders aus, es gibt durchaus Mods genau dafür.

Noch mehr coole Entdeckungen: In den Kommentaren tummeln sich die Stardew Valley-Fans, denen es genauso ergangen ist. Viele haben ebenfalls per Zufall herausgefunden, dass sie ihr Pferd füttern können, aber das war natürlich noch nicht alles. Ihr könnt euren Katzen und Hunden jetzt zum Beispiel auch coole Hüte aufsetzen oder sie eine Sonnenbrille tragen lassen. Das sieht dementsprechend witzig bis lässig aus.

Über welchen Fund habt ihr euch nach Update 1.6 am meisten gefreut?