Stardew Valley Update 1.6 liefert neuen Geld-Trick, der euch schnell reich werden lässt - so einfach geht's

Angeln war in Stardew Valley schon immer eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, seit Update 1.6 lohnt es sich aber richtig.

In Stardew Valley dreht sich eigentlich gar nicht alles ums liebe Geld, aber wir benötigen es dann doch für sehr viele Dinge. Aber es gibt seit Update 1.6 eine sehr gute neue Möglichkeit, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Mit Hilfe des Räucherofens könnt ihr ordentlich absahnen und sogar noch besser klappt das Ganze, wenn ihr die entsprechenden Berufe gewählt habt.

Stardew Valley 1.6: So verdient ihr in kurzer Zeit richtig viel Geld

Darum geht's: Stardew Valley hat auf dem PC mit Update 1.6 wieder einmal haufenweise coole Gratis-Inhalte bekommen. Das Update ist seit einigen Tagen draußen und Fans entdecken nach und nach, was die neue Version alles zu bieten hat. Auf Nintendo Switch, Xbox, Handys oder der PS5 gibt es Version 1.6 aber leider noch nicht.

Alle Infos zu 1.6: Stardew Valley Update 1.6: Alle Patch Notes und mehr - Hier findet ihr alle wichtigen Infos von Annika Bavendiek

Holt euch den Fisch-Räucherofen! Der erste Schritt zum Glück und den Penunzen besteht darin, dass ihr den Fisch-Räucherofen braucht. Den könnt ihr euch entweder für 10.000 Goldstücke bei Willy am Strand kaufen oder selbst herstellen, wenn ihr 10 Hartholz und 3 Gallerte habt (die ihr in Höhlen, am Meer oder in Flüssen angeln könnt).

Startet ihr allerdings auf einem Flussbett-Hof, verfügt ihr direkt von Anfang an über einen Fisch-Räucherofen.

Angelt und räuchert los: Dann müsst ihr nur noch genügend Kohle haben und ordentlich Angeln gehen. Sämtliche Fische lassen sich räuchern und die Qualität des gefangenen Fischs überträgt sich auch auf den geräucherten Fisch. Das heißt, eine Iridium-Superseegurke wird auch in ihrer geräucherten Variante sehr wertvoll sein. Welche Fische ihr wann und wo am besten fangt, lest ihr hier.

Es geht noch besser: Dadurch, dass ihr einen Fisch räuchert, wird der Fisch automatisch zu einer Handwerksware. Das bedeutet, dass ihr darauf auch die entsprechenden Boni abgreifen könnt, wenn ihr den passenden Beruf habt. In diesem Fall sogar doppelt:

Habt ihr auf der Fähigkeits-Stufe 5 der Fähigkeit Fischen beispielsweise den Beruf Fischer und auf Beruf 10 den Beruf Angler erlernt, ist Fisch 50 % mehr wert, wenn ihr ihn verkauft.

erlernt, ist Fisch 50 % mehr wert, wenn ihr ihn verkauft. Wählt ihr bei der Hofarbeit-Fähigkeit auf Stufe 10 den Beruf Handwerker, nachdem ihr vorher auf Stufe 5 den Beruf Ackerbauer genommen habt, sind Handwerkswaren 40 % mehr wert (außer Öl und Kaffee).

Insgesamt könnt ihr für geräucherten Fisch also stolze 90 % Boni abgreifen, weil er eben gleichzeitig ein Fisch und eine Handwerksware ist (via: GamesRadar).

Wann kommt Stardew Valley 1.6 auf Konsolen? Das wissen wir leider noch nicht. Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung von Eric Barone aka Concerned Ape. Bisher gibt es das neueste Update nur auf dem PC. Wenn ihr also auf der Switch, der Xbox oder PS4/PS5 zockt, müsst ihr euch wohl oder übel noch gedulden. Version 1.6 soll laut dem Entwickler aber "so schnell wie möglich" auch für die anderen Plattformen verfügbar gemacht werden.

Wie findet ihr Update 1.6 und die neuen Items bisher? Nutzt ihr schon fleißig den Räucherofen und welche Berufe habt ihr bisher immer gewählt?