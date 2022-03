Neuer Starfield-Clip zeigt Roboter - Vermutlich unser erster Begleiter

Wirklich viel wissen wir noch immer nicht über Starfield, das neue AAA-RPG von Bethesda. Bis auf einen kurzen Trailer von der E3 2021 werden fast ausschließlich Entwickler-Videos veröffentlicht. Wer hier genau hinhört und -sieht, erfährt jedoch einige interessante Details zu dem Projekt.



Die neueste Ausgabe enthält sogar einige Sekunden Gameplay – oder zumindest In-Engine-Material. Zu sehen ist ein Roboter, der uns als „Captain“ begrüßt und fragt, wie er uns behilflich sein kann. Besagten Clip seht ihr hier:

Das ist wohl der erste bekannte Starfield-Compagnion

Woher wissen wir, dass es sich um einen Begleiter handelt? Wenn ihr euch das komplette Video anseht, wird der kurze Ausschnitt mit dem Roboter von Todd Howard eingeleitet, indem er über Compagnions in Starfield spricht. Diese sollen mehr auf unsere Taten reagieren als noch in The Elder Scrolls oder Fallout – hier haben die Charaktere zwar eigene Geschichten, interessierten sich aber kaum für unsere Entscheidungen.

Los geht es ab Minute 3:30:

Als Vorbild könnte Mass Effect dienen. Jedes Team-Mitglied hat im Bioware-Rollenspiel eine Persönlichkeit, die sich auf deren Empfinden gegenüber den Taten von Shepard auswirkt. Allerdings werden wir in Starfield wohl nur temporär von NPCs begleitete werden, die uns eine Zeit lang aushelfen und dann wieder ihrer eigenen Wege gehen.

Hier findet ihr noch mehr Infos zur Spielwelt und den NPCs:

Mehr Persönlichkeit für die NPCs: Rechnet also damit, dass andere Charaktere viel dynamischer auf euch und die Umgebung reagieren. Ein weiterer Punkt, der Bethesda wichtig ist, sind die direkten Interaktionen. In Dialogen wird es nicht mehr eine Antwort geben, die offensichtlich richtig ist. Auf diese Weise sollen sich die Gespräche echter anfühlen.

Auf der E3 2021 gab es zumindest einen In-Engine-Trailer zu sehen:

Wann sehen wir endlich mehr von Starfield?

Starfield soll Ende 2022 für die Xbox Series X/S erscheinen, doch die Informationen kommen noch immer nur Tröpfchenweise zu uns durch. Irgendwann müssen Microsoft und Bethesda den Vorhang endlich komplett aufziehen und uns auch richtiges Gameplay zeigen. Doch wann ist es soweit?

Laut Gerüchten plant Microsoft 2022 noch drei große Xbox-Events: im Mai, im Juni und im September. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Starfield auf den beiden Letzteren vertreten sein wird. Im Rahmen der E3-Show könnte ein Trailer gezeigt werden und im Herbst dann ein Deep Dive in die Spielmechaniken folgen.

Glaubt ihr, Starfield kann an die Erfolge von Skyrim und Fallout anknüpfen?