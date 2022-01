Starfield: Diese offizielle Uhr könnte der neue Pip-Boy sein

Wenn Bethesda mit einem neuen RPG daherkommt, dann ist die Vorfreude der Fangemeinde riesig. So ist schon seit letztem Jahr bekannt, dass am 11. November 2022 Starfield, das neue Sci-Fi-RPG der Skyrim-Macher erscheinen soll. Noch ist nicht viel zum Spiel bekannt, aber jetzt ist eine Uhr aufgetaucht, die wohl etwas mit dem Spiel zu tun hat.

Collector's Edition-Uhr gibt Hinweise auf Starfield

Fans im Starfield-Reddit überbrücken die Wartezeit, indem sie versuchen, neue Infos zum Spiel über das Internet herauszufinden. Dabei sind sie auf der Webseite eines britischen Uhrenherstellers auf eine Anleitung gestoßen, die zeigt, wie deren neueste Smartwatch funktioniert.

Starfield-Uhr: Wie das Branding der LBV6 Chronomark Smartwatch von The Wand Company zeigt, ist die Uhr tatsächlich mit Starfield verknüpft. So ist beim Einschalten der Uhr das Logo der Fraktion "Constellation" zu sehen. Dieser Gruppierung gehören Spieler*innen an und haben die Aufgabe, das "Settled System", die Spielwelt von Starfield, komplett zu erkunden.

Falls ihr mehr zur Spielwelt von Starfield erfahren wollt, fassen wir hier alles für euch zusammen:

13 1 Mehr zum Thema Starfield: Alle bekannten Infos zur Spielwelt, den Fraktionen und mehr

Weitere Hinweise auf das RPG: Aber das ist noch nicht alles, was die Uhr mit Starfield zu tun hat. So steht auf ihr "Est. 2188" geschrieben. Das würde auch erklären, warum die Uhr eher einen Retro-Look hat und nicht zu futuristisch aussieht. Das Spiel selbst startet erst im Jahr 2330, also wenn die Uhr schon weit veraltet ist. Warum das so ist, wird sich bestimmt innerhalb der Story selbst zeigen.

Die Uhr, die wohl teil einer Collector's Edition sein wird, war auch bereits 2021 in einer kurzen Behind-the-Scenes Doku bei Minute 1:32 zu sehen:

Smartwatch könnte der neue Pip-Boy sein

Innerhalb von Fallout gab es immer einen festen Begleiter, der am Arm der Hauptfigur dafür sorgte, dass wir stets die wichtigsten Infos zur Hand haben. Der klobige Pip-Boy ist im Grunde der Ersatz für ein klassisches Menü gewesen. Für Fans gehört das grünstichige Gerät fest zur Erfahrung der Spiele dazu und war auch schon als Replika teil einer Special Edition.

Ein sehr kleiner Ersatz: Vom klobigen Gerät scheint Starfield Abschied zu nehmen und nutzt dafür wohl die Uhr. Somit könnten wir jetzt unsere Charakterwerte mit der stylishen Smartwatch aufbessern. Das zumindest lassen die Bilder aus der Anleitung für die echte Smartwatch vermuten.

Diese hat nämlich auch Funktionen wie Wetterdaten, Barometer, Stoppuhr und vieles mehr. Das Besondere dabei ist aber, dass die Uhr einen ganz besonderen Stil hat, der sich wunderbar für die Menüs im Spiel eignen würde. Zudem ist in den Einstellungen als Copyright Bethesda Softworks angegeben. Es gibt also eigentlich keine Zweifel daran, dass die Uhr mit Starfield zusammenhängt.

Mehr News zu Starfield:

Starfield ist nur eins der vielen Spiele, die dieses Jahr für die Xbox Series X erscheinen werden. Wir zeigen euch in unserer großen Release-Übersicht worauf ihr euch noch alles 2022 freuen dürft.

Wie findet ihr das Design der Uhr? Findet ihr den Pip-Boy oder die Smartwatch cooler?