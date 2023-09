Neue Inhalte für Starfield: Director Todd Howard äußert sich zu DLC-Plänen

Starfield ist erst wenige Tage draußen, wir blicken aber schon neugierig in die Zukunft.

Starfield ist wahrlich kein kleines Spiel. Wer will, kann sich abseits der Story in den vielen Nebenmissionen austoben und die 1.000 Planeten erkunden. Da aber gerade Letzteres durch seine voranging prozedurale Generierung mehr Quantität als Qualität verspricht, hoffen viele Spieler*innen auf handgebauten Nachschub in Form von DLCs. Bis die erste große Erweiterung erscheint, müssen wir uns aber noch etwas gedulden.

Todd Howard macht aus dem DLC-Release ein großes Geheimnis

Darum geht's: Dass Starfield mindestens eine Story-Erweiterung bekommt, ist keine Überraschung. Immerhin wurde sie schon als Teil der Digital Premium- sowie der Constellation Edition unter den Namen "Shattered Space" aufgelistet. In einem Interview mit Famitus bestätigte Starfields Director Todd Howard den DLC nun und ging auch auf den Release ein.

Wann kommt der DLC? Leider verrät Howard kein Release-Datum, sondern vertröstet uns nur mit der Information, dass der DLC sicher kommt. Wann, das sei ein Geheimnis.

Schauen wir uns aber den DLC-Release-Zyklus der letzten großen Rollenspiele von Bethesda an, dann werden wir vermutlich ein halbes Jahr nach Release des Hauptspiels mit der ersten großen Erweiterung rechnen dürfen, also vielleicht im Februar 2024.

Während zwei kleinere DLCs für The Elder Scrolls 5: Skyrim nur drei Monate später kamen, erschien die große Erweiterung Dawnguard nämlich sechs Monate später. Auf die erste große Fallout 4-Erweiterung mussten wir uns sogar nur vier Monate gedulden. Das ist natürlich nur Spekulation, die Zeichen für 2024 stehen damit aber gar nicht schlecht.

Ganz sicher kommt nächstes Jahr dagegen der offizielle Mod-Support, der sehr umfangreich ausfallen soll, wie Howard verspricht:

Mit Mods könnt ihr fast alles machen, genau wie in unseren vorherigen Spielen. Mod-Unterstützung wird nächstes Jahr verfügbar kommen und wir lieben es, also werden wir es in großem Umfang tun.

Und wie wir bereits durch andere Bethesda-Spiele wissen, lässt sich dank Mods auch viel Neues entdecken und ausprobieren. Durch externe Mods können wir auf dem PC sogar jetzt schon in Starfield auf den Genuss davon kommen, was aber nicht so komfortabel und risikoreicher ist.

Es bleibt nicht bei einem Starfield-DLC

Auch wenn Todd Howard nur von einer Erweiterung sprach, werden wir uns sicherlich auf noch viele weitere große als auch kleine DLCs freuen dürfen. Nicht nur, weil das bereits in früheren Bethesda-Spielen der Fall war, sondern auch, weil in der Digital Premium- und Constellation Edition von "erste Story-Erweiterung" die Rede ist.

Hinzu kommt, dass Howard vor einigen Wochen in einem Interview mit IGN bereits etwas in die Richtung angedeutet hat. Demnach seien noch "eine ganze Menge an Inhalten für Starfield geplant".

Starfield ist Bethesdas neuester Rollenspiel-Hit und die erste neue Marke seit 25 Jahren. Das SciFi-Spiel erschien regulär am 6. September 2023 für PC und Xbox-Konsolen.

Was erwartet ihr von den Starfield-DLCs? Was für Inhalte wünscht ihr euch und was glaubt ihr, wann die erste Erweiterung erscheint?