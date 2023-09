Starfield: Frachtraum erweitern - So schafft ihr im Raumschiff mehr Platz für Ressourcen und Ausrüstung

Frachträume könnt ihr schon bei dem ersten NPC in New Atlantis erweitern.

Stauraum ist in Starfield ein echtes Luxusgut. Gerade Raumanzüge und Waffen wiegen oft so viel, dass ihr schon nach kurzer Zeit überladen durch die Gegend schlendert. Zwar könnt ihr auch alles in den Frachtraum eures Schiffes packen, dieser hat aber auch seine Grenzen. Dabei lässt er sich schnell und problemlos erweitern, wenn ihr euch etwas mit dem Schiffseditor auseinandersetzt.

Neue Schiffe kaufen

Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, wenn ihr euch ein neues Schiff zulegt. In jeder größeren Stadt findet ihr in der Nähe der Landezone einen Schiffswartungstechniker, bei dem ihr neue Raumschiffe erwerben könnt.

Den Laderaum seht ihr in der Schiffsübersicht direkt unter Treibstoff und Hülle. Hier erfahrt ihr auch wie stark er für Schmuggelaktionen abgeschirmt ist.

Wie viel Fassungsvermögen der Frachtraum bietet, seht ihr links beim Schiffsüberblick. Achtet aber unbedingt darauf, dass Schiffe mit einem großen Laderaum meistens sehr langsam sind und nur eine unterdurchschnittliche Sprungreichweite haben. Hier könnt ihr im Kampf schnell den kürzeren ziehen.

Das eigene Schiff erweitern

Wenn ihr nicht ganz so viele Credits ausgeben möchtet, dann solltet ihr lieber selbst an eurem Schiff herumbauen. Fragt dafür bei dem Schiffswartungstechniker nach Modifikationen und begebt euch in den Schiffsbuilder, indem ihr X drückt.

Im Schiffbuilder werden euch direkt alle Stellen angezeigt, an denen ihr neue Frachträume befestigen könnt.

Drückt dann auf freier Fläche die A-Taste, um ein neues Teil erscheinen zu lassen und wechselt mit LB oder RB zum Reiter Fracht. Hier werden alle Frachträume aufgelistet.

Schiffe nur verbessern funktioniert leider nicht! Statt euer Schiff von Hand zu erweitern, könnt ihr es im Normalfall auch beim Händler verbessern, indem ihr beim Anpassungsmenü die A-Taste drückt. Hier lassen sich zum Beispiel Waffen, Schilde oder Antrieb aufwerten, ohne das ihr selbst Teile anbringen müsst. Frachträume könnt ihr so aber nicht erweitern, da dies neue Teile sind, die zusätzlich am Schiff angebracht und nicht einfach ausgetauscht werden.

Ihr könnt die Frachträume an der Seite eures Schiffes anbringen, wenn dort genug Platz ist. Jeder Frachtraum macht euch allerdings schwerer, was eure Mobilität und somit eure Höchstgeschwindigkeit verringert.

Spezielle Frachträume bekommen

Neben den Standardmodellen, die ihr bei jedem Schiffshändler bekommt, gibt es auch spezielle Frachträume. Diese müsst ihr aber erst über einen Skill freischalten: ‘Raumschiffdesign’. So bekommt ihr noch größere Frachträume, die oft viel leichter sind und euch nicht so stark behindern.

Euer Cockpit gilt auch als Frachtraum. Jedes Cockpit bietet euch eine Kapazität von 200, unabhängig von euren Frachtmodulen. Unter dieses Limit könnt ihr niemals sinken, da jedes Schiff mindestens über ein Cockpit verfügen muss.

Außerdem gibt es noch Frachträume mit Schild. Mit diesen könnt ihr illegale Waren schmuggeln und den Scannern entgehen. Genaueres dazu findet ihr im ersten der drei folgenden Guides:

Frachtraum erweitern durch Skills

Falls ihr immer noch nicht genug Platz habt, dann empfehlen wir euch ‘Logistik’ zu skillen. Damit könnt ihr ganz leicht noch mehr Platz schaffen, ohne zusätzliche Credits ausgeben zu müssen. Auf lange Sicht eine gute Investition.

Habt ihr genug Platz für euren Loot? Oder quillt euer Schiff schon über?