Starfield: Alle Heilmittel für Effekte wie Husten, Verbrennungen und mehr in der Übersicht

Ärzte in Starfield können alles heilen und euch auch mit den passenden Mitteln für die Reise ausstatten.

Erforschen in Starfield kann gefährlich sein. Kaum steht man zu lange auf einem Eisplaneten, da geht es los: Husten, die Nase läuft, drei Zehen frieren ab und durch den geschlossenen Helm könnt ihr euch nicht mal die Nase putzen. In so einem Fall braucht ihr einen besseren Raumanzug oder eher Medizin. Wo ihr die herbekommt und was ihr damit heilt, verraten wir euch hier.

So funktionieren Heilmittel

Neben den normalen Medipacks, mit denen ihr einfach nur eure Lebenspunkte heilt, gibt es für jedes Leiden im Spiel eine eigene Medizin. Meistens heilen sie sogar mehrere Leiden auf einmal. So kuriert zum Beispiel Heilpaste nicht nur Verbrennungen, sondern auch gleich Erfrierungen.

Unter Statuseffekten könnt ihr alle Leiden direkt einsehen.

Was für ein Leiden ihr im Augenblick habt, erfahrt ihr im Menü. Drückt im Charaktermenü die Y-Taste und ihr könnt alle eure aktuellen Stärkungen und Schwächungen einsehen. Nach dieser Information könnt ihr das passende Heilmittel auswählen.

Ärzt*innen können jede eurer Leiden übrigens direkt heilen. Sprecht sie an und fragt sie, ob sie euch mal ansehen können. Bezahlt die Credits und habt nicht nur volle Lebenspunkte, sondern alle Gebrechen wurden gleich mit geheilt.

So bekommt ihr mehr Heilmittel

Es gibt drei Möglichkeiten, wie ihr an die passende Medizin für eure Leiden kommt. Entweder erbeutet ihr sie in der Welt, stellt sie selbst her oder kauft sie bei der nächsten Ärzt*in. Ersteres erklärt sich von selbst. Plündert einfach, was das Zeug hält und durchsucht Leichen, Behälter oder Frachträume.

Viele Heilmittel heilen oft mehrere Leiden gleichzeitig und sind bei fast allen Ärzt*innen vorrätig.

Das Crafting hingegen ist relativ komplex. Um Mittel herstellen zu können, müsst ihr sie erst erforschen. Dafür braucht ihr aber Punkte im 'Chemie'-Skill. Für normale Heilmittel lohnt sich das nicht, aber Chemie hat ganz eigene Medizin, die zusätzliche Effekte bietet.

Kaufen ist die effizienteste Art, um an Heilmittel zu kommen. Fast jede Stadt besitzt mindestens eine Ärzt*in. New Atlantis hat sogar zwei. Einen im Geschäftsviertel, eine zweite auf den unteren Etagen. Alternativ könnt ihr auch zur Klinik fliegen, die im Narion-System liegt.

Nicht jede Ärzt*in hat aber auch jedes Heilmittel zur Verfügung! Es sind immer genug Mittel verfügbar, dass ihr theoretisch jedes Leiden heilen könnt, aber Spezialmittel, die oft mehrere Krankheiten auf einmal heilen, werden seltener zum Kauf angeboten beziehungsweise gibt es nur bei bestimmten Ärzt*innen oder können wirklich nur hergestellt werden. Das gilt zum Beispiel für das Allheilmittel, mit dem ihr wirklich alles versorgen könnt.

Das sind die Heilmittel für Leiden wie Husten, Erfrierung, Knochenbrüche und mehr

Hier findet ihr alle heilende Medizin, Wirkung und wie ihr sie mit passendem Skill selbst herstellen könnt. Wenn keine Forschung in der Tabelle angegeben ist, dann könnt ihr das Heilmittel ohne Voraussetzungen an der Werkbank herstellen.

Heilmittel Forschung Material Effekt Allheilmittel Arzneimittel 4 Notfall-Kit

Carbonsäure

Herz+

Imunstimmulans heilt alle Leiden

(negativ) verbraucht O2 vollständig Analgetikum-Wickel Arzneimittel 2 Verbände

Antibiotika

Heilpaste heilt Verbrennungen, Prellungen, Erfrierungen, Infektionen, Platzwunden & Stichwunden Antibiotika - Membran

Antimikrobiotikum heilt Infektionen Antibiotikum-Injektor Arzneimittel 3 Antibiotika

Injektor

Analgetikum heilt Gehirnverletzungen, Gehirnerschütterungen, Hitzschlag, Leistenbrüche, Unterkühlung, Infektionen, Lungenschäden, Vergiftung & Strahlenkrankheit Antibiotische Salbe Arzneimittel 1 Antibiotika

Carbonsäuren

Heilpaste heilt Verbrennungen, Erfrierungen & Infektionen Entgifter Arzneimittel 4 Gift

Traumapack

Immunstimulans heilt alle Abhängigkeiten Getränkte Verbände Arzneimittel 1 Verbände

Sedativum

Heilpaste heilt Verbrennungen, Prellungen, Erfrierungen, Platzwunden & Stichwunden Heil-Immobilisator Arzneimittel 3 Bioblocker

Verbände

Immobilisator heilt Prellungen, ausgerenkte Gelenke, Knochenbrüche, Schädelbrüche, Platzwunden, Stichwunden, Verstauchungen & Muskelrisse Heilpaste - Membran

Analgetikum heilt Verbrennungen & Erfrierungen Immobilisator - Struktur

Dichtmittel heilt ausgerenkte Gelenke, Knochenbrüche, Schädelbrüche, Verstauchungen & Muskelrisse Injektor - Membran

Metabolikum heilt Gehirnverletzungen, Gehirnerschütterungen, Hitzschlag, Leistenbrüche, Unterkühlung, Lungenschäden, Vergiftung & Strahlenkrankheit Penizillin X - Membran

Metabolikum

Antimikrobiotikum +20 O2 für 2 Min.

heilt Infektionen Schlangenöl - Sedativum

Metabolikum

Chlor +20% O2-Regeneration für 2 Min., heilt Gehirnverletzungen, Gehirnerschütterungen, Hitzschlag, Leistenbrüche, Unterkühlung, Lungenschäden, Vergiftung & Strahlenkrankheit Verbände - Dichtmittel

Fasern heilt Prellungen, Platzwunden, Stichwunden

Wie findet ihr das Verletzungs-System? Findet ihr es nervig oder trägt es zur Immersion bei?