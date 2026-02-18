Starsand Island Codes einlösen: So schnappt ihr euch kostenlose Belohnungen, sobald sie live gehen und das gibt es aktuell noch zu beachten

In Starsand Island könnt ihr euch kostenlose Belohnungen mit Gift-Codes sichern. So löst ihr sie ein und das müsst ihr aktuell noch bedenken.

Maximilian Franke
18.02.2026 | 18:05 Uhr

Hier erfahrt ihr alle bekannten Infos zu Codes in Starsand Island. Hier erfahrt ihr alle bekannten Infos zu Codes in Starsand Island.

Die Lebenssimulation Starsand Island hat schon im Early Access viele Fans für sich gewinnen können. Als nette Dreingabe gibt es die Möglichkeit, Geschenkcodes einzulösen, mit denen ihr kostenlose Ingame-Belohnungen erhaltet. Aktuell müssen wir allerdings noch auf Codes warten.

Wo sind die aktuellen Codes?

Es gibt noch keine Codes. Zwar findet sich schon der Button im Menü, über den sich Gift-Codes einlösen lassen, im Moment wurden von Entwickler Seed Sparkle allerdings noch keine Geschenke veröffentlicht.

Da das Menü dafür bereits existiert, können wir aber fest davon ausgehen, dass sich das bald ändert. Sobald es Codes gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren und eine Übersicht mit allen aktuellen Eingaben zusammenstellen.

Video starten 3:06 Starsand Island: Neuer Trailer verrät das Release-Datum im Februar im Early Access

Wann kommen die ersten Codes?

Das lässt sich aktuell nur spekulieren. Tatsächlich ist es etwas ungewöhnlich, dass das Entwicklerstudio nicht zur Feier des Early Access-Launches ein paar kostenlose Goodies verteilt.

Starsand Island wird in den kommenden Monaten voraussichtlich mit jeder Menge Updates und neuen Inhalten versorgt, bis der 1.0 Release im Sommer 2026 planmäßig stattfinden soll. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es bis dahin noch ein paar Codes gibt. Sicher ist das allerdings nicht.

Mehr Infos zum Spiel:
In Starsand Island schlummert ein gutes Insel-Stardew-Valley mit starkem Bausystem wie in Die Sims, aber wenn ihr mich fragt, solltet ihr noch etwas warten
von Maximilian Franke
von Maximilian Franke
In Starsand Island schlummert ein gutes Insel-Stardew-Valley mit starkem Bausystem wie in Die Sims, aber wenn ihr mich fragt, solltet ihr noch etwas warten

Wie gebe ich Geschenk-Codes in Starsand Island ein?

Das Einlösen von Codes funktioniert sehr einfach. Ihr müsst lediglich das Pause-Menü öffnen. Dort seht ihr bereits den entsprechenden Punkt und könnt ohne weitere Umwege eure Belohnung einfordern.

Alle Schritte zum Einlösen:

  • öffnet das Pause-Menü
  • klickt auf “Redeem Gift”
  • gebt die aktuellen Codes ein
  • sobald ihr bestätigt, solltet ihr die jeweiligen Belohnungen erhalten

Ihr findet die Option zum Code-Einlösen direkt im Pausemenü! Ihr findet die Option zum Code-Einlösen direkt im Pausemenü!

Was ist Starsand Island?

Ihr erkundet im Cozy-Spiel mit einem selbst erstellten Charakter eine idyllische Insel, auf der ihr zu Beginn ein heruntergekommenes Grundstück übernehmt. Ganz im Stil von Stardew Valley oder Story of Seasons werdet ihr Ressourcen sammeln, eure Farm ausbauen und Geld mit euren angebauten Pflanzen oder gecrafteten Erzeugnissen verdienen.

Die Besonderheit von Starsand Island ist neben der Anime-Optik vor allem das Bausystem. Anders als in vielen vergleichbaren Spielen habt ihr sehr genaue Kontrolle über eure Wände, Dächer und Deko-Items. Im Baumodus erinnert das Spiel daher eher an Die Sims.

Was denkt ihr: Habt ihr Starsand Island schon gespielt und wie gefällt es euch?

Starsand Island

Starsand Island

Genre: Simulation

Release: 1. Quartal 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

