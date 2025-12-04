Starsand Island: Die Bauernhof-Sim mit Anime-Look erscheint bald auch für Nintendo Switch 2

Die Lebenssimulation Starsand Island wird auch für Nintendo Switch 2 erscheinen, wie Entwickler Seed Lab mit einem Trailer bestätigt hat. Der Release ist für Anfang 2026 zusätzlich auf PS5, Xbox Series X/S und PC geplant.

Was kann die Switch 2-Version?

Neben der Ankündigung gab es auch ein paar technische Details. So sollen die Switch 2-Features Game Chat und die optionale Maus-Steuerung unterstützt werden. Außerdem gibt es, wie mittlerweile auf Konsolen typisch, zwei Grafikmodi.

- Qualitätsmodus: 1080p und 45 FPS, mehr Details

- Leistungsmodus: 1080p und 60 FPS, weniger Details

Das Cozy-Game dürfte vor allem für Fans von Spielen wie Animal Crossing oder Stardew Valley interessant sein und setzt auf eine recht schicke Anime-Optik. Euch erwartet demnach ein ruhiges Leben auf einer idyllischen Insel, wo ihr Feldarbeit erledigt und Freundschaften in der Nachbarschaft schließt, romantische Beziehungen inklusive.

Wir haben euch das Spiel schon einmal vorgestellt, mehr dazu erfahrt ihr hier. Außerdem könnt ihr bereits auf Steam eine kostenlose Demo ausprobieren.

Was denkt ihr: Werdet ihr bei Starsand Island auf der Switch 2 oder anderen Plattformen mal reinschauen?