Starsand Island: Neuer Trailer verrät das Release-Datum im Februar im Early Access

Am 11. Februar startet die neue Lebenssimulation Starsand Island in den Early Access auf Steam und Xbox. Mit dem Release der Vollversion im Sommer 2026 sollen zudem Versionen für PS5 und Nintendo Switch 2 folgen.

Starsand Island ist ein Cozy-Game für Fans von Stardew Valley oder My Time at Sandrock. Beide Titel nennt Entwickler Seed Sparkle als Inspirationsquellen. Neben dem Anime-Look macht das Spiel auch durch seinen detaillierten Baumodus auf sich aufmerksam. Dank frei platzierbarer Wände und Items erinnert der fast schon an Die Sims und lässt euch ganz genau bestimmen, wie euer Traumhaus aussehen soll.

Als Spielwelt dient eine tropische Inselgruppe, die mit der Zeit noch erweitert werden soll. Starsand Island soll zum Early Access-Start circa 30 Euro in der Standard-Edition kosten.