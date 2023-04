Neue State of Play mit epischem Teaser angekündigt

Bereits am Donnerstag findet die nächste State of Play statt, die sich ganz einem Spiel widmet.

Sony hat soeben über ihren offiziellen Twitter-Kanal eine neue Ausgabe der State of Play angekündigt. Anders als meist üblich, wird allerdings nur ein Spiel im Fokus stehen.

Datum: Donnerstag, der 13. April

Donnerstag, der 13. April Uhrzeit: 23 Uhr

Dieses PS5-Spiel steht im Mittelpunkt

Die Ausgabe wird sich voll und ganz Final Fantasy 16 widmen, das bereits am 22. Juni diesen Jahres zeitexklusiv für die PS5 erscheint. Wie lange die State of Play andauert, ist ebenfalls bereits bekannt. So solltet ihr euch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ca. 20 Minuten einplanen.

Welche Final Fantasy-Inhalte werden gezeigt? Laut einem aktuellen Eintrag auf dem PlayStation Blog, bekommen wir einen Blick auf das Dark Fantasy-Setting, die Eikons und Dominants, sowie das Kampfsystem – also alles Bereiche, die wir bereits in früheren Trailern gesehen haben. Laut Sony werden die Inhalte der State of Play aber auch über bereits gezeigte Inhalte hinausgehen.

Den wahrlich epischen Teaser zur State of Play könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wo kann ich die State of Play sehen? Entweder über den offiziellen YouTube-Kanal von Sony PlayStation oder via Twitch.

Wollt ihr euch im Nachgang oder frisch ausgeschlafen am Freitagmorgen über alle Inhalte informieren, findet ihr natürlich eine kompakte Zusammenfassung hier auf GamePro.

Das erwartet euch in Final Fantasy 16

9:37 Hier könnt ihr euch unsere Preview zu Final Fantasy 16 anschauen.

Im Action-Rollenspiel für PS5 trifft Mittelalter auf High Fantasy, kombiniert mit einem überaus actionreichen Echtzeit-Kampfsystem. Genauer geht es um Held Clive, der die Macht sogenannter Eikons (Esper), überaus mächtiger Wesen, gegen seine Feinde einsetzen kann.

Kollegin Linda konnte Final Fantasy 16 bereits anspielen und wie ihr die ersten Schwertstriche gefallen haben, erfahrt ihr in unserer Video-Vorschau (oben).

Was wollt ihr in der State of Play noch über Final Fantasy 16 erfahren und freut ihr euch bereits auf die neue Ausgabe?