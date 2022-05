State of Play: Sony kündigt PlayStation-Show für nächste Woche an, aber Kratos wird wohl fehlen

Lange wurde über eine neue State of Play von Sony spekuliert, jetzt gibt es einen offiziellen Termin. Wie Sony eben über die sozialen Netzwerke und den hauseigenen PlayStation Blog verkündet hat, wird Anfang Juni eine State of Play stattfinden.

Die wichtigsten Infos dazu:

Datum und Uhrzeit: 2. Juni 2022 um 23:59 Uhr

2. Juni 2022 um 23:59 Uhr Länge: ca. 30 Minuten

Was wird gezeigt?

Laut des Blog-Eintrages wird sich diese State of Play auf Third-Party-Spiele für die PS4 und die PS5 konzentrieren. Außerdem wird es einen ersten Blick auf weitere Spiele geben, die für PSVR2 in Entwicklung sind. Dementsprechend ist erstmal davon auszugehen, dass es nichts Neues zu großen und heißerwarteten First Party-Titeln wie etwa God of War 2: Ragnarök geben wird.

Sehen wir Final Fantasy 16? Dafür könnte ein anderer ersehnter Titel auf der State of Play näher vorgestellt werden. Denn für Final Fantasy 16 von Square war eigentlich dessen Reveal für das Frühjahr 2022. Das läuft kalendarisch noch bis zum 21. Juni, Anfang Juni würde dementsprechend also perfekt in den Zeitplan passen.

7 0 Mehr zum Thema Tick-Tock: Final Fantasy 16 hat nur noch 53 Tage Zeit für seinen Reveal

Ein Blick auf weitere PSVR 2-Titel: Anfang des Jahres hatte Sony erste Bilder des PSVR 2-Headsets veröffentlicht und die Entwicklung eines Horizon-Ablegers bestätigt. In einer Präsentation für Investoren wurde dieser Tage zudem angekündigt, dass zum Start der VR-Brille mindestens 20 Titel an den Start gehen sollen. Gut möglich also, dass wir einen Teil davon in der nächsten Woche bei der State of Play zu Gesicht bekommen.

Über den Zeitpunkt der nächsten State of Play war lange spekuliert worden. Erst Mitte Mai gab es Gerüchte, dass die nächste PlayStation-Show Anfang Juni und damit noch vor dem großen Microsoft und Bethesda-Showcase stattfinden wird. Diese Gerüchte haben sich nun bewahrheitet.

Was glaubt ihr wird auf der State of Play Anfang Juni enthüllt?