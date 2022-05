PSVR 2: Sony bestätigt über 20 Spiele zum Launch und hoffentlich sind es mehr als Ports

Die Hardware-Specs zu Sonys nächstem VR-Headset kennen wir inzwischen schon zu großen Teilen, doch bei der Software hält sich das Unternehmen bisher noch relativ bedeckt. In einer Präsentation für Investoren verstecken sich nun aber weitere Informationen zum Lineup der VR-Brille. Mehr als 20 Spiele soll es zum Launch von PSVR 2 geben, sowohl von First-Party-Studios als auch von Third-Party-Studios. Aber um was könnte es sich bei den Titeln handeln?

PSVR 2 braucht schon zum Launch dringend gute Spiele

Echte Kracher für VR gibt es bis heute nicht allzu viele, und das ist ein Problem für die komplette Sparte der Games-Industrie. Die veröffentlichte Software ist häufig mehr „Experience“ als vollwertiges Spiel. Zwar hat sich PSVR gut verkauft, doch schreibt das Headset in den letzten Jahren keine großen Schlagzeilen mehr und scheint für Sony nur noch nebenher zu laufen. Umso dringender muss der Nachfolger schon bei der Markteinführung liefern.

Wie viele der 20 Spiele sind wirklich neu? Über 20 Titel, das klingt im ersten Moment solide. Sollten sich darunter jedoch VR-Modi für existierende Software und PSVR-Ports befinden, könnte der Eindruck ganz schnell ins Negative rutschen. Sony muss möglichst viele hochwertige Spiele auf ihre neue Plattform ziehen, damit VR beim Konsolen-Publikum einen neuen Schub erhält.

Diese Spiele könnten für PSVR 2 erscheinen

Das ist bestätigt: Zum Launch dürfte das Highlight Horizon Call of the Mountain werden, das in Kooperation von Guerilla Games und Firespite Games entwickelt wird. Weitere bestätigte Spiele sind Eleven Table Tennis, Low-Fi, Pavlov Shack, RUNNER und Samurai Slaughter House. Zudem haben die Studios Coatsink, nDreams und Fast Travel Games Projekte in Arbeit. Welche es davon zum PSVR 2-Launch schaffen werden, ist jedoch nicht bekannt.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer zu Horizon VR:

Das könnte noch kommen: Dass Sony intern an weiteren Titeln für PSVR 2 werkelt, dürfte klar sein. Aber neben neuen Spielen könnten es auch einige VR-Titel aus den letzten Jahren auf die Plattform schaffen, für die PSVR zu schwach ist. Ganz oben auf der Wunschliste dürfte bei vielen Half-Life Alyx stehen, mit dem uns Valve gezeigt hat, wie AAA in VR aussehen kann. Ein häufiger Wunsch wäre auch Resident Evil 4 VR, das jedoch von Meta in Auftrag gegeben wurde - eine Umsetzung ist deshalb unwahrscheinlich.

Wann erscheint PSVR 2?

Ein offizieller Erscheinungstermin oder -zeitraum für PlayStation VR 2 wird in dem Bericht nicht genannt, doch Experten und Insider gingen lange von einem Release noch in diesem Jahr aus. Zuletzt gab es jedoch Stimmen, die damit rechnen, dass Sony das Headset intern auf 2023 verschoben hat.

Die Gründe liegen auf der Hand: Lähmende Lieferketten und die relativ niedrige Nutzerbasis der PS5, die sich durch den anhaltenden Mangel an Halbleiterchips langsamer verkauft als prognostiziert. Es ist also gut möglich, dass sich Sony mit der Markteinführung von PSVR 2 noch ein wenig Zeit lässt.

Welche Titel wünscht ihr euch für den Launch von PSVR 2?