Enttäuscht von der State of Play? Sony spart sich wohl Großes für eine PS5-Show vor der E3 auf

Die State of Play-Show von gestern Abend hat viele Fans nicht vom Hocker gerissen. Zumindest all jene, die mehr, größere Enthüllungen oder Neuankündigungen erwartet hatten. Für genau die gibt es jetzt aber gute Neuigkeiten: Anscheinend hebt sich Sony diese großen Klopper für ein eigenes PS5-Showcase auf, das vor der E3 2023 gezeigt werden soll.

Keine Sorge, PS5-Showcase zeigt laut Insider mehr Neues als die State of Play

Darum geht's: Die gestrige State of Play-Show ist vorbei und hinterlässt viele unterwältigte Fans. Zumindest ist der Tenor in den Kommentarspalten ziemlich einstimmig: Die ganz großen Ankündigungen und positiven Überraschungen blieben weitestgehend aus.

Kein Wunder? Laut dem gut vernetzten Insider und Journalist Jeff Grubb soll sich Sony nämlich ganz bewusst so entschieden haben. Während die State of Play eher kleinere Titel und Third Party-Neuigkeiten enthielt, werde sich das bei einem kommenden Showcase ändern.

Noch vor der E3 2023 werde Sony angeblich ein entsprechendes Showcase-Event abhalten. Damit würde dann ganz offiziell endlich "Phase 2" des PS5-Marketings eingeleitet. Genau für diese Show soll sich Sony die dicken Dinger und großen Neuankündigungen nämlich aufsparen (via: TwistedVoxel).

Dieses Event könnte die Show sein, die eigentlich schon längst hätte stattfinden sollen. Diversen Insidern zufolge war sie bereits im Herbst 2022 geplant. Womöglich wurde sie dann wegen Microsofts geplanter Activision Blizzard King-Übernahme zurückgehalten:

Wie seriös ist das? Ziemlich: Zumindest hat Jeff Grubb bereits mit der State of Play Recht gehabt. Auch dass die Fans keine allzu hohen Erwartungen daran haben sollten, passt. Darum könnte natürlich auch der Rest im Hinblick auf ein größeres PS5-Showcase stimmen – muss es aber selbstverständlich nicht.

Außerdem liegt das letzte richtige Sony-Showcase abseits von kleineren State of Plays nun auch schon eine ganze Weile zurück. Insgesamt sogar um die eineinhalb Jahre, es war noch 2021, wenn wir richtig rechnen.

Was könnte gezeigt werden? Neben wirklich neuen Neuankündigungen und Enthüllungen unbekannter Titel gibt es auch jede Menge Spiele, die bereits angekündigt wurden, zu denen aber Näheres fehlt. Da wären zum Beispiel Wolverine oder Marvel's Spider-Man 2 das mysteriöse People Can Fly-Spiel für PS5, Final Fantasy 16 und so weiter.

Was wünscht ihr euch im Idealfall von so einem richtig großen PS5-Showcase?