State of Play zu The Last of Us 2: Sony zeigt noch diese Woche neues Gameplay

Noch wenige Wochen, dann erscheint mit The Last of Us 2 der Nachfolger eines der besten Action-Adventures der letzten Jahre. Sony will euch die Wartezeit auf das PS4-Exclusive anscheinend etwas versüßen und hat angekündigt, schon bald neues Gameplay-Material zum Spiel zu zeigen. Schon in dieser Woche wird es soweit sein und zwar im Rahmen einer besonderen State of Play-Ausgabe.

Alles Wichtige zur The Last of Us 2-State of Play:

Datum: Mittwoch, 27. Mai 2020

Mittwoch, 27. Mai 2020 Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

22 Uhr deutscher Zeit Kanäle: YouTube und Twitch

Was wird gezeigt? Auf dem deutschen PlayStation Blog ist zu lesen, dass es "einen umfangreichen Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Spielwelt" geben wird. Genaue Details gibt es noch nicht. Präsentiert wir die Ausgabe von Creative Director Neil Druckmann .

Gegen Ende des Streams soll zudem eine bisher ungesehene Gameplay-Sequenz zu sehen sein.

Wie lange dauert der Stream? Die State of Play soll eine Länge von 25 Minuten haben. Damit ist sie ganze sieben Minuten länger als die letzte Ausgabe zu Ghost of Tsushima.

Hinweis: Wie gewohnt findet ihr alle Infos zur State of Play kurz nach dem Stream gegen 22:30 Uhr hier auf GamePro.de.

Sony stellt klar: Nichts Neues zur PS5!

Erneut stellte Sony bereits vorab klar, dass es auch in dieser State of Play-Ausgabe keine neuen Infohäppchen zur PlayStation 5 geben wird. Dem Anschein nach werden wir uns wohl noch bis mindestens Anfang Juni gedulden müssen.

The Last of Us 2: Das erwartet euch

Vier Jahre nach den Geschehnissen aus Teil 1 schickt uns Entwickler Naughty Dog auf einen düsteren und brutalen Rachetrip, dessen Auslöser wir im finalen Spiel erfahren. Im Fokus der Geschichte steht die mittlerweile 19-jährige Ellie, die in der postapokalyptischen Welt erneut ums Überleben kämpft.

Rein spielerisch bleibt Part 2 zwar seinen Wurzeln als Action-Adventure mit Survival-Elementen treu, jedoch wird es in puncto Gameplay einige Neuerungen geben. So ist Ellie im Vergleich zu Joel deutlich agiler, kann Hindernisse überwinden und via Tastendruck geschickt Angriffen ausweichen. Auch das Fähigkeiten-System wurde überarbeitet.

80 3 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Alle Infos zum PS4-Spiel

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für die PS4. Alle Infos zum Action-Adventure findet ihr in unserer ausführlichen, spoilerfreien Übersicht.

Freut ihr euch auf die State of Play?