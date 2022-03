Erste Tests zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - 'Peinliche Story' und 'starke Kämpfe'

Diesen Freitag, am 18. März, erscheint Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Das Testembargo ist aber bereits gefallen und etliche Reviews wurden veröffentlicht. Wir verraten euch, wie das Soulslike auf Metacritic und Opencritic abschneidet.

Die von Square Enix veröffentlichten Demos und Trailer haben bereits angedeutet, dass Stranger of Paradise kitschig, verrückt und wohl nicht für jede/n etwas sein wird. Und genau das spiegeln auch die Testberichte wider.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin im internationalen Wertungsspiegel

Metacritic: 72

Opencritic: 75

Auf Metacritic kommt Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bei 43 eingetragenen Reviews auf einen Schnitt von 72 Punkten. Das ist sicherlich kein absoluter Hit, aber doch solide, und manche haben vielleicht schlimmeres erwartet. Die Wertungen sind extrem schwankend und reichen von 87 bis runter zu 20 Prozentpunkten.

Bei Opencritic steht das Action-Rollenspiel sogar noch etwas besser dar – nämlich bei 75 Punkten. Die Unterschiede kommen daher, dass die beiden Portale teilweise unterschiedliche Internetseiten und Magazine für ihre Durchschnittswertung hernehmen. Opencritic hat bisher zum Beispiel nur 38 Testberichte hergenommen.

Hier bekommt ihr eine Test-Übersicht mit den Wertungen einiger großer Portale:

Die extravagante Persönlichkeit des Spiels zeigt sich auch im Launch-Trailer:

Das sind die markantesten Pros und Contras der Reviews

Die Story: Während die Charaktere in einigen Reviews noch ganz gut wegkommen, wird die Erzählung von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin relativ durchgehend kritisiert. Ähnlich wie beim offensichtlichen Vorbild Dark Souls, gibt es auch hier nur wenig "klassische" Story. Dieser Mangel wird jedoch nicht durch tiefe Lore oder "Environmental Storytelling" wettgemacht.

Vermutlich spielen hier auch die hohen Ansprüche an ein Spiel mit "Final Fantasy" im Namen eine Rolle. Immerhin soll der Titel die Geschichte des allerersten Teils der Reihe neu erzählen. Hier hat das Entwicklerstudio Team Ninja für die meisten Kritiker keine gute Arbeit geleistet.

Warum der Kitsch von Stranger of Paradise durchaus gefallen kann, erfahrt ihr in der Kolumne von Kollege Erik:

Das Kampfsystem: Anders sieht es beim Kampfsystem aus. Dieses ist überraschend komplex und spaßig. Wenn euch die Kämpfe in Elden Ring grundsätzlich Freude bereiten, aber zu schwierig sind, dann ist vielleicht Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin etwas für euch.

