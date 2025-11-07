Stranger Things bekommt 2026 eine eigene Cartoon-Serie von Netflix - und die spielt zwischen 2 alten Staffeln

Stranger Things bekommt sein erstes Spin-off, das zwischen zwei Staffeln spielt. (Bild: © Netflix)

Bald ist es endlich so weit und die Warterei bis zur letzten Staffel von Stranger Things hat endlich ein Ende. Bis dahin können wir Trailer-Material genießen, die vier bisherigen Staffeln noch einmal nachholen und uns auf Ankündigungen freuen – so auch zu einer neuen Spin-off-Serie.

Stranger Things kündigt animierte Serie an

Passend zum Stranger Things Day am 6. November – dem Tag, an dem Will in der allerersten Folge entführt wird – hat Netflix eine Ankündigung veröffentlicht, die Fans freuen dürfte. Und zwar erscheint im kommenden Jahr ein Spin-off, das auf den folgenden Namen hört: Stranger Things: Tales From ’85.



1:14 Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon

Bei dem Spin-off handelt es sich um eine animierte Serie. Wie der Name schon verrät, findet es im Jahr 1985 statt. Damit spielt es zwischen den zweiten und dritten Staffeln der Serie. Im Mittelpunkt stehen die bekannten Charaktere aus der Hauptserie, die von Kindern zu Teenagern heranwachsen und dabei neue Monster bekämpfen müssen.

Da der kindliche Cast der Serie in der Zwischenzeit erwachsen geworden ist, klingt er nicht mehr so wie in den anfänglichen Staffeln. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb andere Synchronsprecher*innen für die englische Version der animierten Serie gewählt wurden.

Das ist der Stand zwischen den Staffeln 2 und 3

Achtung, Spoilergefahr: In den kommenden Absätzen verraten wir euch den Stand zwischen der zweiten und dritten Staffel von Stranger Things.

Am Ende von Staffel 2 schaffen es die Heldinnen und Helden, den Mind Flayer aus Will und Hawkins zu vertreiben – zumindest dem Anschein nach, da er nicht komplett besiegt ist und in Staffel 3 seine Fleischform erschafft.

Elf hat gerade den klaffenden Riss im Labor von Hawkins geschlossen, von dem aus der Mind Flayer sich in Hawkins ausgebreitet und seine Kontrolle über Will und die Monster ausgeübt hat. Der Teil, der sich in Will befunden hat, überlebt und baut seine Kraft nach und nach wieder auf.

2:54 Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein

El, die zuvor versteckt in der Waldhütte von Hopper gelebt hat, wird mit Hilfe eines Wissenschaftlers offiziell von Hopper adoptiert und kann erstmals das Leben als normaler Teenager genießen.

Stranger Things: Tales From ’85 erscheint 2026. Ein genaueres Releasedatum gibt es noch nicht.

