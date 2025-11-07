Stranger Things bekommt 2026 eine eigene Cartoon-Serie von Netflix - und die spielt zwischen 2 alten Staffeln

Die finale Staffel von Stranger Things bedeutet nicht das Ende der Abenteuer in Hawkins. Ein frisch angekündigter Cartoon bringt die geliebten Charaktere zurück.

Cassie Mammone
07.11.2025 | 11:31 Uhr

Stranger Things bekommt sein erstes Spin-off, das zwischen zwei Staffeln spielt. (Bild: © Netflix) Stranger Things bekommt sein erstes Spin-off, das zwischen zwei Staffeln spielt. (Bild: © Netflix)

Bald ist es endlich so weit und die Warterei bis zur letzten Staffel von Stranger Things hat endlich ein Ende. Bis dahin können wir Trailer-Material genießen, die vier bisherigen Staffeln noch einmal nachholen und uns auf Ankündigungen freuen – so auch zu einer neuen Spin-off-Serie.

Stranger Things kündigt animierte Serie an

Passend zum Stranger Things Day am 6. November – dem Tag, an dem Will in der allerersten Folge entführt wird – hat Netflix eine Ankündigung veröffentlicht, die Fans freuen dürfte. Und zwar erscheint im kommenden Jahr ein Spin-off, das auf den folgenden Namen hört: Stranger Things: Tales From ’85.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zur Serie direkt anschauen:

Video starten 1:14 Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon

Bei dem Spin-off handelt es sich um eine animierte Serie. Wie der Name schon verrät, findet es im Jahr 1985 statt. Damit spielt es zwischen den zweiten und dritten Staffeln der Serie. Im Mittelpunkt stehen die bekannten Charaktere aus der Hauptserie, die von Kindern zu Teenagern heranwachsen und dabei neue Monster bekämpfen müssen.

Da der kindliche Cast der Serie in der Zwischenzeit erwachsen geworden ist, klingt er nicht mehr so wie in den anfänglichen Staffeln. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb andere Synchronsprecher*innen für die englische Version der animierten Serie gewählt wurden.

Das ist der Stand zwischen den Staffeln 2 und 3

Achtung, Spoilergefahr: In den kommenden Absätzen verraten wir euch den Stand zwischen der zweiten und dritten Staffel von Stranger Things.

Am Ende von Staffel 2 schaffen es die Heldinnen und Helden, den Mind Flayer aus Will und Hawkins zu vertreiben – zumindest dem Anschein nach, da er nicht komplett besiegt ist und in Staffel 3 seine Fleischform erschafft.

The Witcher: Netflix hat klammheimlich ein Prequel zu Staffel 4 veröffentlicht und es führt einen viel brutaleren Hexer als Geralt ein
von David Molke
Dieser animierte Film erinnert an die Spider-Verse-Filme und Arcane und begeistert Fans mit dem ersten Trailer
von Samara Summer
The Witcher Staffel 4 stellt Negativrekord für die Serie auf Netflix auf und sorgt für erschreckend niedrige Zuschauerzahlen - Darum wird die Staffel so kritisiert
von Linda Sprenger

Elf hat gerade den klaffenden Riss im Labor von Hawkins geschlossen, von dem aus der Mind Flayer sich in Hawkins ausgebreitet und seine Kontrolle über Will und die Monster ausgeübt hat. Der Teil, der sich in Will befunden hat, überlebt und baut seine Kraft nach und nach wieder auf.

Video starten 2:54 Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein

El, die zuvor versteckt in der Waldhütte von Hopper gelebt hat, wird mit Hilfe eines Wissenschaftlers offiziell von Hopper adoptiert und kann erstmals das Leben als normaler Teenager genießen.

Stranger Things: Tales From ’85 erscheint 2026. Ein genaueres Releasedatum gibt es noch nicht.

Wie groß ist euer Hype auf die fünfte Staffel und nun auf die animierte Serie?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
CoD Black Ops 7: Alle 18 Maps zum Launch des Multiplayers

vor 26 Minuten

CoD Black Ops 7: Alle 18 Maps zum Launch des Multiplayers
PS Plus: Das erste Extra-Spiel für November 2025 ist jetzt schon geleakt - und es hatte den Service vor 6 Monaten erst verlassen

vor 36 Minuten

PS Plus: Das erste Extra-Spiel für November 2025 ist jetzt schon geleakt - und es hatte den Service vor 6 Monaten erst verlassen
Call of Duty Black Ops 7 Download-Größe bekannt: Wird wieder riesengroß und es nimmt wohl auch kein Ende

vor einer Stunde

Call of Duty Black Ops 7 Download-Größe bekannt: Wird wieder riesengroß und es nimmt wohl auch kein Ende
Jujutsu Kaisen Season 3: Alle Infos zum Release, Episodenzahl und mehr   1  

vor einer Stunde

Jujutsu Kaisen Season 3: Alle Infos zum Release, Episodenzahl und mehr
mehr anzeigen