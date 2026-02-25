God of War-Serie besetzt Kratos' ersten großen Widersacher: Dieser Schauspieler übernimmt die Rolle von Baldur

Ed Skrein wird Baldur in der neuen God of War-Serie und damit besetzt Amazon eine der letzten verbleibenden großen Rollen für die Streaming-Umsetzung.

Kevin Itzinger
25.02.2026 | 08:45 Uhr

Ed Skrein wird Baldur (MGMBob Wolfenson). Ed Skrein wird Baldur (MGM/Bob Wolfenson).

Die Vorbereitungen für die kommende God of War-Serie laufen weiterhin auf Hochtouren. Nach wichtigen Figuren, wie Kratos, Odin und Thor wurde nun eine weitere wichtige Rolle besetzt: Baldur. Damit besetzt Amazon einen der wichtigsten Charakter aus dem ersten God of War-Reboot. (via. MGM)

Das ist der Schauspieler, der Baldur verkörpert

Ed Skrein wird die Rolle des nordischen Gottes Baldur übernehmen. Der Darsteller, den ihr vielleicht aus dem letzten Jurassic Park-Film von 2025 oder als Daario Naharis aus Game of Thrones kennt, wird somit zu Kratos' erstem großen Widersacher.

Wer God of War (2018) noch nicht gespielt hat und völlig spoilerfrei in die Serie einsteigen möchte, sollte jetzt zur nächsten Zwischenüberschrift springen – in den nächsten Zeilen geht es um die Rolle von Baldur und warum sie so wichtig für die Serie ist.

Er ist der erste große Antagonist und trifft gleich mehrfach auf Kratos. Dabei fliegen stets auf spektakuläre Weise die Fäuste und selbst Kratos kommt dabei ordentlich ins Schwitzen. Der Grund: Baldur ist verflucht und fühlt keinen Schmerz und kann auch nicht getötet werden.

Wir sind in jedem Fall schon sehr gespannt, wie die Auseinandersetzungen zwischen ihm und Kratos in der Serie umgesetzt werden und ob sie darin ebenso bombastisch aussehen werden wie in der Vorlage.

Die Lücken schließen sich

Mit der Besetzung von Baldur sind nun fast alle großen Rollen besetzt. Lediglich der Cast für Freya steht noch aus. Alle bisher besetzen Charaktere und auch viele weitere Informationen findet ihr in den oberhalb verlinkten Artikeln.

Wann die Serie bei Amazon an den Start geht, ist bisher noch unbekannt. Sollten die Dreharbeiten noch dieses Jahr starten, könnte die Serie 2027 erscheinen. Sicher ist hingegen, dass es mindestens noch eine zweite Staffel geben wird – die wurde nämlich schon im Vorfeld bestellt.

Was denkt ihr über die Besetzung von Baldur? Freut ihr euch auf die Serie? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

God of War (2018)

God of War (2018)

Genre: Action

Release: 14.01.2022 (PC), 20.04.2018 (PS4)

