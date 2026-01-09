Stranger Things-Macher teasen nach dem Ende der Serie ein neues, geheimes Spin-off an - "Es ist wirklich cool"

Die Geschichte der Stranger Things-Kids ist fürs Erste vorbei. Aber das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht noch mehr Stranger Things bekommen.

Die Stranger Things-Serie ist mit dem Finale der fünften Staffel jetzt erst einmal zu Ende. Das bedeutet aber nicht automatisch das Aus des Franchises. Einige weitere Serien sind nämlich bereits in Planung. Und allem Anschein nach gibt es sogar noch ein zusätzliches Projekt, dass die Duffer-Brüder jetzt zumindest angeteast haben.

Stranger Things geht nach Staffel 5 weiter - wenn auch auf anderem Wege

Wir wussten schon vorab, dass die Stranger Things-Marke uns auch in Zukunft noch eine Weile begleiten würde. Zum Einen läuft natürlich das Broadway Musical aktuell noch in London, zum Anderen wurden auch bereits zwei neue Serien angekündigt.



Bei einer davon handelt es sich um ein Live-Action-Spin-off, zu dem bislang nur wenig bekannt ist. Die andere Show ist eine animierte Netflix-Serie, die zwischen den Staffeln 2 und 3 spielt und Stranger Things: Tales from '85 heißt:

1:14 Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon

Autoplay

Das ist aber noch nicht alles. Die Showrunner Matt und Ross Duffer haben im Interview mit Entertainment Weekly nämlich durchblicken lassen, dass es noch ein weiteres Projekt gibt, das sogar noch mysteriöser ist.



Auf die Frage hin, wie die Zukunft von Stranger Things aussieht, antwortete Matt Duffer nämlich:

"Für uns heißt es einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Aktuell ist all das, was du genannt hast [das Musical, das Live-Action-Spin-off und die animierte Serie, Anm. d. Red.] auch alles, was wir geplant haben ... Naja, es gibt noch eine andere Sache, über die ich nicht reden kann, die auch wirklich cool ist, ich hab dich also gerade ein bisschen angelogen."

Wir können allerdings aktuell nur raten, worum es sich bei diesem Projekt handelt. Es ist nicht einmal klar, ob es um eine neue Serie geht, oder vielleicht ein anderes Medium wie einen Comic oder ein Videospiel.

Der Showrunner macht aber auch klar, dass der Fokus der beiden Brüder aktuell auf dem Live-Action-Spin-off liegt. Immerhin gibt er dazu noch ein paar kleine Teaser:

"Ich wünschte, wir könnten mehr darüber reden. Aber wir haben eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die Serie und das Stranger Things-Universum, wenn man es so nennen will, weitergehen kann. Es ist sehr anders als beispielsweise ein Game of Thrones oder Star Wars, weil wir einfach nicht so sind."

Auch sein Bruder Ross Duffer erklärt dazu, dass sie sich abseits der animierten Show nicht zu sehr darauf fokussieren wollen, innerhalb der Narrative der ersten Serie zu bleiben. Stattdessen sei das Ziel, etwas komplett Neues und Anderes zu machen. Was auch bedeutet, eine neue Mythologie und neue Charaktere zu erschaffen.

Was würdet ihr euch für die Zukunft von Stranger Things wünschen, wenn ihr die freie Wahl hättet?