Super Mario 3D World für Switch wird das 1. Mario-Spiel mit Online-Koop

Nintendo hat in der vergangenen Woche mit der Mario-Direct die Bombe rund um den Klempner platzen lassen. Eine der Ankündigungen war ein Switch-Port des Wii U-Spiels Super Mario 3D World. Jetzt wurde bekannt, dass es etwas bietet, dass es in dieser Form in der Reihe noch nicht gab.

Ein Mario-Spiel mit Online-Koop

Viel wurde zum Port des gefeierten Jump&Runs nicht gesagt, aber eine Ankündigung dürfte Fans jetzt besonders freuen. Denn das Spiel wird im Mehrspieler nicht nur lokal, sondern auch online spielbar sein. Das bestätigt ein Absatz in einer Pressemitteilung:

"Die überarbeitete Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Super Mario 3D World lässt die Spieler:innen kooperativen Mehrspielerspaß in einer Reihe ausgefallener Level sowohl lokal als auch online erleben."

Wie genau der Online-Modus funktionieren wird und ob auch wirklich alle Inhalte lokal sowie online spielbar sein werden, wurde nicht bekannt gegeben.

Nintendo Switch Online vorausgesetzt: Wie immer auf der Nintendo Switch werdet ihr für die Online-Funktion eine aktive Mitgliedschaft für den Abo-Service benötigen. Gerade für Mario-Fans lohnt sich das aber jetzt, denn seit letzter Woche könnt ihr den SNES-Klassiker Super Mario All-Stars spielen und so die ersten vier Mario-Titel vom NES neu erleben. Dazu gibt es ab Oktober Super Mario Bros. 35, das ein etwas anderes Battle Royale sein wird. Mehr dazu lest ihr hier:

Große Erweiterung für Super Mario 3D World: Der Switch-Port des ehemaligen Wii U-Spiels wird aber nicht nur den neuen Online-Modus bekommen. Fans dürfen sich auch auf Bowsers Fury freuen. Das wird eine vermutlich eigenständige Erweiterung mit weiteren Levels sein oder zumindest neue Welten zum Hauptspiel hinzufügen. Auch hier wurde nicht genau enthüllt, was die Neuerung umfasst und wie sie letztlich Einfluss auf das gesamte Spiel nehmen wird.

Habt ihr damit gerechnet mal ein Mario-Spiel im Koop online spielen zu können? Findet ihr, dass in dem Fall von Super Mario 3D World die Neuerungen für den Port reichen und einen Kauf eurerseits rechtfertigen?