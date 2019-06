Super Mario Maker 2 im Wertungsspiegel - Kritiker feiern den Switch-Hit

Super Mario Maker 2 ist der nächste große First Party-Titel für die Nintendo Switch. Der Baukasten lässt euch eure eigenen Mario-Level entwerfen und gibt euch dafür viele Tools in die Hand. Neben den Features des Vorgängers für die Wii U hat der zweite Teil natürlich auch einige Verbesserungen auf Lager, mit denen ihr noch kreativer werden könnt.

Das Konzept scheint aufzugehen. Die Wertungen für Super Mario Maker 2 sind größtenteils sehr positiv. Das spiegelt sich auch in den Durchschnitten von Metacritic und OpenCritic wieder. Auf beiden Portalen kommt das Spiel auf satte 89 Prozent. In den Augen der Kritiker steht euch mit dem Level-Editor also der nächste Switch-Hit bevor.

Auch Tobi hatte in unserem Test zu Super Mario Maker 2 viel Spaß. Besonders die schier unendlichen Möglichkeiten mit allen Werkzeugen und Funktionen überzeugen, auch wenn es hier und da ein paar kleine Komfortprobleme gibt.

So bewertet die internationale Presse:

Magazin Wertung GamePro 86 / 100 EGM 8 / 10 GamesBeat 95 / 100 PowerUp! 9,8 / 10 IGN 9,5 / 10 GameSpot 8 / 10 GameInformer 8,8 / 10 Nintendo Life 10 / 10 GamesRadar 4,5 / 5 Wccftech 9,5 / 10 Metacritic (52 Reviews) 89 Open Critic (49 Reviews) 89

(Stand: 27.06.2019 | 10 Uhr)