Wenn Super Smash Bros. Ultimate Anfang Dezember für die Switch erscheint, wird es mit über 70 verfügbaren Kämpfern das bislang größte Charakter-Roster der Seriengeschichte bieten.

Ein Charakter wird aber von den Fans noch schmerzlich vermisst und ist bislang auch noch nicht offiziell angekündigt worden: Waluigi, das böse Gegenstück von Luigi und Kumpel von Wario.

Die Fans haben ihren Waluigi-Wunsch im Netz bereits zahlreich zum Ausdruck gebracht, unter anderem mit Petitionen oder selbst erstellten Artworks. Und Nintendo hat diese Mühen sehr wohl registriert.

Das sagte zumindest Andrews Collins von Nintendo Canada in einem Interview.

"Ich denke, es ist toll, wenn sich so etwas natürlich entwickelt und wenn so etwas viral geht, ist das brillant. Du kannst so etwas nicht kaufen oder kreieren. Und wenn die Fans so etwas machen, ist es großartig. "