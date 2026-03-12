Diese Dreamlight Valley-Switch 2 erinnert mich daran, dass die Nintendo-Konsole endlich echte Special Editions braucht

Für Disney Dreamlight Valley erscheint eine Switch 2-Konsole – die ihr aber leider nicht kaufen könnt.

Die Nintendo Switch 2 ist seit einigen Monaten erschienen und setzt zum Release auf ein schlichtes, schwarzes Design. Besondere Special Editions wird es sehr wahrscheinlich wieder geben, aber bisher sieht es dürftig aus – daran erinnert auch diese stark limitierte Sonderedition von Disney Dreamlight Valley.

Dreamlight Valley bekommt eigenes Konsolen-Design

Der Anlass für eine eigene Disney-Switch 2 ist der anstehende Release am 25. März der Switch 2-Version der Lebenssimulation. Diese bringt technische Verbesserungen mit, aber auch eine violette Special Edition der Nintendo Konsole.

0:35 Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

Leider handelt es sich hierbei nicht um eine reguläre Konsole, die ihr später ganz normal kaufen könnt. Stattdessen gilt sie als Preis für gerade einmal vier Fans, die sich in einem Gewinnspiel durchsetzen können.

Grundsätzlich finde ich die violette Optik mit den unscheinbaren Nachtdornen, die im Spiel eine wichtige Rolle spielen, ziemlich gut. Mich stören allerdings die unnötigen Schriftzüge auf der Vor- und Rückseite, die das Gesamtbild dann doch etwas trüben.

Hier könnt ihr euch das Ankündigungsvideo anschauen:

Unabhängig davon, ob man das Design nun mag oder nicht, macht die kleine Marketing-Action deutlich, wie sehr eine Konsole von alternativen Varianten profitieren kann.

Auch meine Switch OLED konnte ich in einem schicken Zelda-Design ergattern, was mir bis heute wirklich gut gefällt.

Die normale Switch 2 setzt dagegen auf schlichtes Schwarz. Damit will Nintendo vermutlich ein etwas älteres Publikum ansprechen. Immerhin wirkt die Switch 2 tatsächlich spürbar hochwertiger und sieht weniger nach Spielzeug aus – den Punkt muss ich Nintendo schon geben.

Es gibt jetzt schon so viel Potenzial

Trotzdem hoffe ich, dass es nicht mehr lange dauert, bis die ersten “richtigen” Special Editions erscheinen, für die man nicht auf nahezu unmögliche Gewinnchancen hoffen muss. Anlässe dafür gibt es schon jetzt mehr als genug!

Auch in der Community haben sich kreative Köpfe bereits konkrete Gedanken gemacht und ein paar Ideen in den Raum geworfen, die sich auf jeden Fall schon sehen lassen können. Was haltet ihr etwa von diesem Mockup einer möglichen Switch 2 zu Legenden Z-A?

Diese Sondereditionen hätten sich schon angeboten:

Pokémon Pokopia kommt derzeit sehr gut an und viele Fans hätten sich bestimmt über eine schicke Konsole dazu gefreut

Pokémon Blattgrün und Feuerrot: Wieso gibt es nicht zwei Switch 2-Edition in grün und rot, passend zum Rerelease der beiden Klassiker?

Eine Switch 2 im Game Boy Advance-Stil wäre, von mir aus auch zur Feier von Blattgrün und Feuerrot, doch großartig – oder etwa nicht?

Metroid Prime 4 bietet ebenfalls viel Potenzial für coole SciFi-Designs

Dazu kommt, dass selbst neu angekündigte Joy-Con hinter meinen persönlichen Erwartungen zurückblieben. Die Farben an der Innenseite, die ohnehin im Switch-Tablet verschwindet, haben mich jedenfalls nicht abgeholt.

Offenbar müssen wir uns bis dahin allerdings noch gedulden. Drücken wir die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauert.

Was denkt ihr: Wartet ihr auch auf kommende Special Editions oder seid ihr mit der normalen Switch 2 vollkommen zufrieden?