Nintendo Switch Online-Trailer zur Erweiterung stellt neuen Negativrekord auf

Der Expansion-Pass für Nintendos Abo-Mitgliedschaft Switch Online sorgt bei den Fans für Diskussionen und Ärger. Zwar haben sich viele darauf gefreut, ihre geliebten N64-Klassiker auf der Switch zu spielen, aber sowohl der Aufpreis für den Service als auch die Qualität der Emulation stoßen Spielenden sauer auf. Den Frust bekommt jetzt der Trailer zur Abo-Erweiterung ab. Wir verraten euch mehr darüber.

Massig Downvotes für den Trailer

Darum geht es: Der Expansion-Pass für Nintendos Abo-Mitgliedschaft Switch Online bringt Nintendo 64- und SEGA-Titel auf die aktuelle Konsole. Darüber hinaus enthält er außerdem einen DLC für Animal Crossing: New Horizons. Was zunächst wie ein wahres Fest für langjährige Fans klingt, sorgt jedoch für großen Ärger, der sich nun beim Trailer zu der Erweiterung bemerkbar macht (via Youtube).

Hier besagter Trailer:

Das Video erzielt auf dem Nintendo-YouTube-Kanal einen neuen Negativrekord. Aktuell wurden knapp 118.000 Daumen nach unten vergeben – bei nur knapp 18.000 Upvotes. Fans nutzen den Trailer ganz offensichtlich, um ihren Frust über die Erweiterung auszudrücken. Auch in der Kommentar-Sektion wird Kritik laut. Außerdem bemerkt Latrodectus mactans:

Glückwunsch Federation Force. Du bist nicht länger die meistgehasste Nintendo-Ankündigung.

Damit spielt der Fan auf den Trailer zum umstrittenen Multiplayer SpinOff an, der lange Zeit den Negativrekord hielt.

Das verärgert die Community

Für einen großen Aufschrei sorgte der Aufpreis für den Expansion-Pass. Dieser schlägt mehr zu Buche, als Fans das erwartet hatten und für gerechtfertigt halten. Mit 40 Euro wird das Abo nämlich doppelt so teuer. In unserer Umfrage haben ganze 85 % von über 6000 Leser*innen angegeben, den Aufschlag als nicht angemessen zu empfinden.

Zudem klagen Fans über die Qualität der Emulation. Genannt werden beispielsweise Input Lags, Probleme beim Online-Multiplayer in Mario Kart 64, Framerate-Probleme oder ein Button-Layout, das bei Kenner*innen der Originalspiele für Stirnrunzeln sorgt.

Was haltet ihr von der Sache: Sind die vielen Downvotes gerechtfertigt? Habt ihr selbst schon einen Daumen vergeben?