Switch-Spiele für 6-Jährige: Diese 7 Titel können wir euch empfehlen

Wir stellen euch 7 spaßige Spiele für die Nintendo Switch für 6-Jährige vor.

Die Nintendo Switch ist hervorragend als erste Konsole auch schon für kleinere Kinder geeignet. Durch den simplen Wechsel zwischen TV- und Handheld-Modus ist die Switch besonders flexibel und kann auch problemlos auf Reisen oder längere Fahrten mitgenommen werden. Welche Spiele dabei für welches Alter geeignet sind, ist allerdings nicht immer ganz einfach zu erkennen.

In dieser Liste haben wir euch 7 Spiele zusammengestellt, die sehr gut für 6-jährige Kinder auf der Nintendo Switch geeignet sind. Dabei haben wir uns einerseits an unseren eigenen Erfahrungen orientiert und zusätzlich die praktische Family Gaming Database zurate gezogen. Dort könnt ihr nach vielen Parametern wie Alter, Spielweise und bestimmten Inhalten filtern oder euch ähnliche Titel zu Lieblingsspielen anzeigen lassen.

Mario Kart 8 Deluxe

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Genre: Rennspiel

Rennspiel Altersfreigabe: USK 0

USK 0 Plattformen: Nintendo Switch

Das mit Abstand meistverkaufte Spiel für die Nintendo Switch ist nicht zuletzt darum so erfolgreich, dass es für wirklich für so ziemlich jede Altersklasse geeignet ist. In Mario Kart 8 Deluxe treten 12 Fahrer*innen, von denen bis zu vier von Spieler*innen vor der Switch gesteuert werden können, auf bunten Rennstrecken gegeneinander an.

Die Charaktere und Umgebungen entstammen dabei allesamt dem "Super Mario"-Universum oder anderen Nintendo-Welten wie The Legend of Zelda oder Animal Crossing. Die Steuerung ist leicht zu lernen, außerdem bietet bietet der Titel jede Menge Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad anzupassen – darunter auch die sehr praktische Schlau-Steuerung.

Yoshi's Crafted World

6:50 Yoshi's Crafted World - Test-Video: Ein liebevoll gebasteltes Jump&Run - Test-Video: Ein liebevoll gebasteltes Jump&Run

Genre: Jump&Run

Jump&Run Altersfreigabe: USK 6

USK 6 Plattformen: Nintendo Switch

Yoshi ist ein kleiner, grüner Dinosaurier und ein guter Freund von Nintendo-Held Mario. Mit Yoshi's Crafted World hat der Dino auch ein eigenes Jump&Run-Spiel, das bei der Schwierigkeit allerdings etwas verzeihlicher ist als beispielsweise das aktuelle Super Mario Bros. Wonder. Der Spielablauf ist dagegen sehr ähnlich: Ihr hüpft von links nach rechts durch bunte Level und löst dabei kleine Rätsel.

Ein Highlight ist ganz klar der Grafikstil. Jegliche Umgebungen und Hintergründe sind nämlich in einer Art Bastel-Optik gehalten. Vieles sieht also so aus, als wäre es aus Pappe ausgeschnitten und mit Buntstiften bemalt. Die insgesamt 16 Welten bieten zudem jede Menge optische Abwechslung.

Lil Gator Game

1:32 Lil Gator Game: Trailer zum niedlichen Krokodil-Adventure

Genre: Adventure

Adventure Altersfreigabe: USK 0

USK 0 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC

Gegner aus Pappe bietet auch das kunterbunte Adventure Lil Gator Game, in dem ihr einen niedlichen Alligator steuert und eine idyllische Insel erkundet. Überall trefft ihr dabei auf andere Charaktere, die eure Hilfe bei kleinen Aufgaben benötigen. Mal klettert ihr auf einen Baum, ein anderes Mal lasst ihr Steine über einen See hüpfen.

Das ganze Abenteuer kommt dabei weitestgehend ohne Gewalt aus, die einzigen Bösewichte, auf die ihr trefft, sind eben nur aus Pappe. Stattdessen dreht sich alles um das Schließen von Freundschaften und das Finden von Schätzen, aus denen ihr kleine Gegenstände herstellen könnt.

A Tiny Sticker Tale

1:13 A Tiny Sticker Tale - das niedliche Switch-Adventure hat einen Releasetermin

Genre: Puzzle-Adventure

Puzzle-Adventure Altersfreigabe: USK 0

USK 0 Plattformen: Nintendo Switch, PC

A Tiny Sticker Tale ist das perfekte Adventure für alle, die gerne mit Aufklebern spielen. Die sind nämlich das zentrale Spielelement des kleinen Adventures rund um den Esel Flynn, der eine Reihe von Inseln erkundet. Dabei hat er sein Sammelalbum natürlich immer dabei. Nahezu jeder Gegenstand in der Welt lässt sich in einen Sticker verwandeln und sammeln.

Die Sticker müsst ihr dann wiederum nutzen, um kleine Rätsel zu lösen. Ihr klebt etwa eine Brücke über einen Fluss und schon könnt ihr auf die andere Seite wechseln. Obendrauf bekommt ihr noch eine eigene Insel, die ihr ganz nach euren Wünschen bekleben könnt.

Paleo Pines

1:46 Paleo Pines - Das Stardew Valley für Dino-Fans feiert Release

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Altersfreigabe: USK 0

USK 0 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC

Paleo Pines ist eine entspannte Farming-Simulation mit knuffigen Dinosauriern. Ihr übernehmt dabei einen alten Bauernhof am Rand eines kleinen Städtchens. Das Besondere an dieser Welt ist allerdings, dass überall freundliche Dinos herumlaufen, die nach Freundschaft und einem Platz zum Schlafen suchen.

Beides könnt ihr ihnen auf eurer Farm bieten. Im Gegenzug dürft ihr auf den Rücken der Saurier reiten und ihre speziellen Fähigkeiten nutzen, um beispielsweise Felsen aus dem Weg zu räumen. Auf eurem Bauernhof baut ihr zudem Pflanzen an, die ihr dann verfüttern oder verkaufen könnt.

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals

1:30 Snufkin: Melody of Moominvalley - Trailer zum neuen Abenteuer im Mumin-Universum - Trailer zum neuen Abenteuer im Mumin-Universum

Genre: Adventure

Adventure Altersfreigabe: USK 0

USK 0 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC

Auch die von der finnlandschwedischen Schriftstellerin Tove Jansson erfundenen Mumins haben kürzlich ein eigenes Spiel spendiert bekommen. Die Grafik von Schnupferich: Die Melodie des Mumintals ist dabei an den beliebten Bilderbüchern rund um die kleinen Trollwesen orientiert. Eine wichtige Rolle nimmt im Spiel auch die Musik ein.

Als Schnupferich liegt es an euch, das Mumintal wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Ein emsiger Parkwächter hat nämlich überall künstliche Parks errichtet, die die Harmonie der natürlichen Landschaft stören. Mithilfe von Musik helft ihr den Mumins wieder auf die Beine und erlebt dabei etliche kleine Geschichten.

Donut County

1:33 Donut County - Gameplay-Trailer macht uns zu Waschbären, die ein Loch spielen - Gameplay-Trailer macht uns zu Waschbären, die ein Loch spielen

Genre: Adventure

Adventure Altersfreigabe: USK 6

USK 6 Plattformen: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC

So richtig chaotisch wird es in Donut County. Hier spielt ihr nämlich einen diebischen Waschbären, der ein immer größer werdendes Loch im Boden fernsteuert. Die hübsch gestalteten Levels sind vollgestopft mit großen und kleinen Gegenständen, die physikalisch korrekt und lustig anzusehen übereinander kullern können.

Ihr lenkt das Loch so, dass möglichst alle Gegenstände hineinfallen und sorgt so für ein heilloses Durcheinander, das immer unübersichtlicher wird, je mehr ihr einsaugt und je größer euer Loch wird. Dabei gibt es viel zu entdecken und auch ein paar spannende Kombinationsmöglichkeiten, die wiederum mehr Chaos verursachen.