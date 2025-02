Tales of the Shire verschoben: Die Hobbit-Simulation braucht mehr Zeit und hat einen neuen Release-Termin

Tales of the Shire wurde ein weiteres Mal verschoben.

Entwickler Weta Workshop hat den Release von Tales of the Shire noch einmal verschoben. Nachdem es nach einer ersten Verschiebung eigentlich Ende März soweit sein sollte, möchte sich das Team erneut mehr Zeit nehmen.

Der neue Releasetermin ist jetzt für den 29. Juli 2025 geplant. Als Begründung wird der oft zitierte Feinschliff angeführt, das zumindest lässt sich dem offiziellen Statement des Studios entnehmen. Das Cozy-Game ist für PS5, Xbox Series, Switch und PC angekündigt (via Instagram).

Für einen Eindruck zum Spiel könnt ihr euch hier den Trailer anschauen:

0:42 In Tales of the Shire führt ihr ein entspanntes Hobbit-Leben, ganz ohne Ringgeister und Orks

Gemütliche Hobbit-Simulation in Mittelerde

Während sich die meisten Herr der Ringe-Spiele auf epische Kämpfe und Abenteuer fokussieren, will Tales of the Shire genau das Gegenteil in den Mittelpunkt stellen. Ihr erstellt euch zu Beginn einen eigenen Hobbit im Charaktereditor und lebt fortan ein bescheidenes Leben im idyllischen Dörfchen Wasserau.

Das Gameplay schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley. Ihr erkundet das Open-World-Auenland, dekoriert eure eigene Hobbithöhle und pflegt die Beziehungen zu den anderen Charakteren im Ort.

Wir konnten bereits eine Beta-Version ausprobieren. Alle detaillierten Eindrücke findet ihr in unserer Preview zu Tales of the Shire. Die ist zwar schon ein paar Monate her, aber damals war auch die ruckelige Technik noch ein deutlicher Kritikpunkt. Gemessen daran tut Weta Workshop vermutlich gut daran, sich so viel Zeit zu nehmen wie nötig.

Grundsätzlich hat die Hobbit-Simulation durchaus Chancen auf Erfolg. Immerhin steht Der Herr Der Ringe bei vielen Fantasy-Fans nach wie vor hoch im Kurs und ein Cozy-Game passt prinzipiell wunderbar in das beliebte Auenland.

Was die Lizenzen betrifft, stützt sich Entwickler Weta Workshop auf die Bücher von J.R.R. Tolkien. Damit treten bekannte Figuren wie Gandalf als Nebenfiguren auf, sehen aber anders aus als in Peter Jackson’s Film-Trilogie. Überhaupt setzt Tales of the Shire auf einen eher comichaften Grafikstil, der bisher vor allem beim Charakterdesign der Hobbits für gemischte Reaktionen in der Community sorgt.

Wir halten euch mit Neuigkeiten zum neuen Herr der Ringe-Spiel auf jeden Fall auf dem Laufenden.