Tell Me Why könnt ihr euch kostenlos auf Steam schnappen, aber ihr müsst schnell zugreifen

Aktuell gibt es alle Kapitel von Tell Me Why, dem Abenteuer um die beiden Zwillinge Tyler und Aly, gratis auf Steam. Aber wenn ihr das Angebot nutzen wollt, müsst ihr euch sputen. Es gilt nämlich nur noch für Juni, genauer gesagt, bis zum 1. Juli um 9 Uhr. Wir verraten euch, was dieses Spiel ausmacht.

Das erwartet euch in Tell Me Why

Darum geht es: Tell Me Why wurde von DONTNOD, also dem Team hinter Life is Strange, entwickelt und spielt sich ganz ähnlich. Im Mittelpunkt steht eine emotionale Geschichte, die aber auch eine geheimnisvolle Komponente hat. Ihr löst Rätsel und habt die Wahl bei Dialogoptionen, die kleinere und größere Auswirkungen auf die Story haben. Dazu kommt wieder eine übernatürliche Fähigkeit, die ihr ab und an anwenden könnt.

Die Geschichte: In Tell Me Why verschlägt es euch ins malerische Alaska, wo ihr abwechselnd in die Rolle der Zwillinge Tyler und Aly schlüpft. Für die beiden jungen Erwachsenen gibt es ein Wiedersehen nach langer Zeit, bei dem sie sich gleich einer schwierigen Aufgabe gemeinsam stellen müssen: Sie wollen das Haus verkaufen, in dem sie aufgewachsen sind und das wirbelt jede Menge Erinnerungen auf.

Viele von diesen sind schmerzhaft, da die Kindheit der beiden von einigen Problemen geprägt war. Das Ganze gipfelte sogar in einem großen Drama, das beide noch nicht wirklich verarbeitet haben. Noch dazu kommt, dass Tyler sich als trans Person in dem kleinen Dorf mit peinlichen Gesprächen sowie offenen Anfeindungen herumschlagen muss. Unsere Aufgabe ist es, bei alldem herauszufinden, was damals wirklich passiert ist und die Weichen für die Zukunft der Zwillinge und ihre Beziehung zu stellen.

Ihr habt eine Xbox und spielt lieber auf der Konsole? Dann könnt ihr euch Tell Me Why auch hier kostenlos krallen:

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Übernatürliche Verbindung: Besonders spannend ist, dass Tyler und Aly sich nicht nur charakterlich stark unterscheiden, sondern auch häufig widersprüchliche Erinnerungen an die Vergangenheit haben. Wir müssen daher ihre übernatürliche Verbindung nutzen, um die Geheimnisse ihrer gemeinsamen Geschichte zu lüften.

Noch mehr Steam-Angebote: Die beste The Last of Us-Alternative gibt's im Summer Sale super günstig.

Werdet ihr die Chance nutzen, euch Tell Me Why gratis zu sichern? Oder habt ihr es euch vielleicht schon für die Xbox geholt?