Die Life is Strange-Macher schenken euch zum Pride Month wieder eines ihrer preisgekrönten Spiele

Tell Me Why-Protagonist Tyler ist ein trans Mann. Seine interessante Geschichte könnt ihr jetzt kostenlos spielen.

Der Juni steht als Pride Month traditionell ganz im Zeichen der LGBTQIA+-Community. Da hat es sich mittlerweile ebenfalls schon zur Tradition entwickelt, dass das Life is Strange-Entwicklerstudio Dontnod Entertainment den hauseigenen wie preisgekrönten Titel Tell Me Why verschenkt. Ihr könnt ihn euch entweder auf Xbox oder dem PC sichern und hier lest ihr, was das Spiel so besonders und herausragend macht.

Tell Me Why geschenkt: Life is Strange-Studio Dontnod haut ausgezeichnetes Adventure raus

Darum geht's: Tyler und Alyson Ronan sind Zwillinge, die gemeinsam versuchen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Ihre gewaltsam gestorbene, alleinerziehende Mutter hatte psychische Probleme und große Angst, dass ihr deswegen die beiden Kinder weggenommen werden. Der Besuch im heruntergekommenen Haus der Kindheit weckt allerlei Erinnerungen und bringt neue Herausforderungen.

2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

Was ist so gut daran? Tell Me Why geht sehr behutsam mit vielen sensiblen Themen um. Das Spiel dreht sich zum Beispiel um psychische Gesundheit, soziale Ausgrenzung und Traumata-Bewältigung, aber quasi nebenbei wird auch immer wieder sehr gelungen und unaufgeregt thematisiert, dass Tyler ein trans Mann ist.

Hier könnt ihr euch den großen GamePro-Test zu Tell Me Why durchlesen:

Preisgekrönt und ausgezeichnet: Für die Darstellung von Tyler, aber auch viele andere Aspekte des Spiels, wurde Tell Me Why mehrfach mit diversen Awards ausgezeichnet. Allen voran natürlich der GLAAD Media Award für gelungene Darstellung von Personen aus der LGBTQIA+-Community. Zusätzlich konnte der Titel aber auch noch den Game for Impact-Preis bei den Game Awards und einige andere Preise gewinnen.

Kein Wunder, wurde Tell Me Why doch auch schon in Zusammenarbeit mit der GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) entwickelt, die sich gegen die Diskriminierung von Menschen aus verschiedensten Zusammenhängen einsetzt. Tell Me Why gilt außerdem als das erste AAA-Spiel, bei dem eine trans Person die spielbare Hauptfigur ist.

Bis wann kostenlos? Wie in den letzten Jahren auch schon, könnt ihr euch Tell Me Why den ganzen Pride Month über kostenlos sichern. Das Spiel ist in mehrere Episoden unterteilt, ihr bekommt sie aber alle auf einen Schlag gratis. Ihr findet den Titel sowohl auf der Xbox und im Microsoft-Store, als auch auf PC über Steam. Habt ihr Tell Me Why einmal zu eurer Bibliothek hinzugefügt, dürft ihr es für immer behalten.

Habt ihr euch den Titel schon geschnappt oder schlagt ihr jetzt zu? Wie gefällt euch Tell Me Why?