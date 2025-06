Bei Steam und Xbox bekommt ihr jetzt ein preisgekröntes Spiel der Life is Strange-Macher geschenkt - schnappt es euch für kurze Zeit gratis

Tell Me Why gibt's auch dieses Jahr wieder gratis auf Steam und Xbox.

Dontnod, der Entwickler hinter einem Teil der Life is Strange-Spiele, ist bekannt für emotionale Abenteuer, die auch gerne eine Prise Mystery mitbringen. In diese Kategorie fällt auch Tell Me Why, das Story-Adventure, das ihr aktuell komplett umsonst auf Steam abstauben könnt.

Spiel: Tell Me Why

Tell Me Why gratis auf folgenden Plattformen: Steam, Xbox Store

Steam, Xbox Store gültig bis: 1. Juli (Steam), 23. Juni (Xbox)

Das erwartet euch in Tell Me Why

Tell Me Why erzählt die Geschichte zweier Geschwister, die keine leichte Kindheit hatten und im Erwachsenenalter nach einiger Zeit der Trennung wieder zusammenfinden müssen. Die beiden, Tyler und Alyson, verschlägt es in das Haus, in dem sie aufgewachsen sind, weil sie es in naher Zukunft verkaufen wollen, um endgültig mit der Vergangenheit abzuschließen.

Dabei werden jede Menge Erinnerungen wachgerüttelt, unter anderem an ein Familiendrama, in dem Tyler eine besonders tragische Rolle spielte. Die Szenen aus der Kindheit sind aber nicht nur wegen dem, was passiert ist, so intensiv, sondern auch, weil die Geschwister eine besondere Fähigkeit haben:

Mit vereinten Kräften können sie vergangene Gespräche wieder heraufbeschwören und in verblassten Erinnerungen stöbern, um herauszufinden, was wirklich passiert ist und was verdrängt wurde.

Aber nicht nur die Auseinandersetzung mit diesen Erlebnissen kostet Kraft, auch die Begegnung mit so einigen Dorfbewohner*innen stellt eine Herausforderung dar – ganz besonders, da einige Personen nicht damit umgehen können, dass Tyler ein trans Mann ist.

Für die gelungene LGBTQIA+ Darstellung im Spiel wurde der Titel mit einem Award ausgezeichent und dass ihr aktuell alle drei Kapitel gratis abstauben könnt, verdankt ihr dem Pride Month. Inzwischen wird der Titel schon traditionell im Juni verschenkt. Ihr dürft ihn aber, solange rechtzeitig gesichert, dauerhaft behalten.

So wird gespielt

Tell Me Why rentiert sich definitiv mehr für die Story als für das eher seichte Gameplay. Wie schon beschrieben, spielt ihr Detektiv und wühlt in der Vergangenheit oder löst das ein oder andere simple Rätsel. Daneben könnt ihr in Dialogen eure Antworten wählen.

Den Titel können wir euch folglich vor allem empfehlen, falls ihr euch für narrative Adventures begeistert. Braucht ihr komplexere Rätsel oder sogar etwas Action zwischendurch und habt keine Geduld, gemächlicher zu erkunden und Gespräche zu führen, werdet ihr mit dem Spiel wahrscheinlich nicht so glücklich.