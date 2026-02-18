Dieses neue Zelda-Like ist von A Link to the Past inspiriert und schickt euch mit Hockey-Schläger und Kassetten-Rekorder durch Wälder und Dungeons

Vor kurzem erschien Under the Island und das erwartet euch im Indie-Adventure.

Mit Under the Island ist jetzt ein neues Action-Adventure erschienen, das sich optisch und spielerisch an alten Zelda-Klassikern wie A Link to the Past oder The Minish Cap orientiert. Mit einem schicken 2D-Artstyle, Rätseln und Dungeons will das Dev-Team den guten alten 90er-Charme auf eure Bildschirme zurückzaubern.

Worum geht’s in Under the Island?

Ihr übernehmt die Rolle der Teenagerin Nia, die mit ihren Eltern umzieht und ihre neue Heimat Seashell Island erkundet. Gemeinsam mit einer neuen Freundin muss sie die Insel schon bald vor uralten Gefahren beschützen, um das Land und ihr neues Zuhause zu retten.

1:13 Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen

Das bunte Eiland besteht aus sechs miteinander verbundenen Regionen, die mit Geheimnissen, Höhlen und versteckten Überraschungen gespickt sind. Dazu gehören auch fiese Monster, die sich Nia in den Weg stellen und in Echtzeitkämpfen bezwungen werden wollen.

Gekämpft wird in Under the Island übrigens nicht mit Schwertern oder Pistolen, sondern mit dem, was Nia eben zur Verfügung hat – ihrem treuen Hockeyschläger!

Genre-typisch findet ihr in Dungeons und Schatztruhen auch neue Ausrüstungsgegenstände, etwa die obligatorischen Bomben oder neue Nahkampfangriffe. Mit kleinen Leckerlies lassen sich außerdem Tiere zu euch locken, was ihr euch in manchen Rätsel zu Nutze machen könnt.

Im Trailer ist auch zu sehen, wie Nia einen 90er-typischen Kassetten-Rekorder bekommt, mit dem sie in ihrem Zimmer Musik hören kann! Ob sie danach die verkaddelten Bänder wieder gerade drehen muss, weil der Rekorder sie aus unerklärlichen Gründen durcheinander gebracht hat, geht aus dem Trailer allerdings nicht hervor. Wir hatten ja nichts, damals.

Neben der Erkundung werdet ihr auch auf die Bevölkerung von Seashell Island treffen und mit der Zeit mehr über die Charaktere und die Hintergründe der Welt erfahren.

Indie-Projekt mit erfahrenem Team

Under the Island wird von Slime King Games aus Mömbris-Königshofen in Bayern entwickelt. Gegründet wurde das Studio von Simone und Johannes Grünewald, die beide unter anderem an der Deponia-Reihe bei Daedalic Entertainment mitgearbeitet haben.

Bisher fliegt das Indie-Adventure eher noch unter dem Radar. Die ersten Steam-Wertungen fallen allerdings zu 100 Prozent positiv aus. Auf Open Critic steht Under the Lake zudem aktuell bei 82 Prozent Empfehlungen von derzeit elf Reviews. Auch PS Store gibt es sehr gute Ratings mit 4,4 von 5 Sternen.

Falls ihr auf der Suche nach einem Zelda-Like im SNES-Stil seid, könnte sich ein Blick also durchaus lohnen. Was die Plattformen angeht, habt ihr auch so ziemlich freie Auswahl. Under the Island ist für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Falls ihr noch unsicher seid, gibt es auch eine kostenlose Demo zum Ausprobieren.

Was denkt ihr: Klingt Under the Island nach einem Spiel, was euch gefallen wird?